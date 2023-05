加州第一共和銀行遭接管 美國2個月內連倒3家中型銀行

圖為美國第一共和銀行。(路透)

美國政府監管單位今天宣布,陷入困境的加州 地區性銀行第一共和銀行(First Republic Bank)已遭金融當局接管,之後將由摩根大通 銀行收購,成為最新一起銀行倒閉案例。

美聯社報導,總部設在舊金山(San Francisco)的第一共和銀行是美國兩個月內倒閉的第3家中型銀行。自從矽谷銀行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank倒閉後,第一共和銀行一直在苦苦掙扎。

法新社報導,第一共和銀行3月底資產總額為2330億美元(約新台幣7兆1711億元)。若不計雷曼兄弟(Lehman Brothers)等投資銀行,第一共和銀行將是繼2008年華盛頓互惠(Washington Mutual)破產後,美國史上第2大倒閉銀行。

美國聯邦存款保險 公司(FDIC)在聲明中表示:「為保障儲戶,美國聯邦存款保險公司與俄亥俄州哥倫布(Columbus)聯邦特許銀行摩根大通(JPMorgan Chase Bank)達成收購和承接協議,以承擔第一共和銀行所有存款與基本上全部的資產。」

加州金融保護和創新廳(California Department of Financial Protection and Innovation)也說,摩根大通將承接「包括無保險存款在內的所有存款,以及絕大多數資產」。

第一共和銀行未能提出可行救援方案,且上週公布第1季損失超過1000億美元的存款,導致公司股價崩跌。

聯邦政府以負責銀行存保的聯邦存款保險公司介入。一名匿名消息人士上週告訴法新社,美國財政部上週接觸6家銀行,以衡量其收購第一共和銀行資產的興趣。