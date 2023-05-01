加州第一共和銀行遭接管 美國2個月內連倒3家中型銀行

圖為美國第一共和銀行。（路透）

美國政府監管單位今天宣布，陷入困境的加州 地區性銀行第一共和銀行（First Republic Bank）已遭金融當局接管，之後將由摩根大通 銀行收購，成為最新一起銀行倒閉案例。

美聯社報導，總部設在舊金山（San Francisco）的第一共和銀行是美國兩個月內倒閉的第3家中型銀行。自從矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank倒閉後，第一共和銀行一直在苦苦掙扎。

法新社報導，第一共和銀行3月底資產總額為2330億美元（約新台幣7兆1711億元）。若不計雷曼兄弟（Lehman Brothers）等投資銀行，第一共和銀行將是繼2008年華盛頓互惠（Washington Mutual）破產後，美國史上第2大倒閉銀行。

美國聯邦存款保險 公司（FDIC）在聲明中表示：「為保障儲戶，美國聯邦存款保險公司與俄亥俄州哥倫布（Columbus）聯邦特許銀行摩根大通（JPMorgan Chase Bank）達成收購和承接協議，以承擔第一共和銀行所有存款與基本上全部的資產。」

加州金融保護和創新廳（California Department of Financial Protection and Innovation）也說，摩根大通將承接「包括無保險存款在內的所有存款，以及絕大多數資產」。

第一共和銀行未能提出可行救援方案，且上週公布第1季損失超過1000億美元的存款，導致公司股價崩跌。

聯邦政府以負責銀行存保的聯邦存款保險公司介入。一名匿名消息人士上週告訴法新社，美國財政部上週接觸6家銀行，以衡量其收購第一共和銀行資產的興趣。