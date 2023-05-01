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Fed本周預料再升息1碼

編譯任中原／綜合報導

美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）本周預料都將再升息1碼（0.25個百分點），但Fed可能暗示接下來將暫停升息，ECB預估也可能只會再升息一次，再次印證全球貨幣緊縮潮日漸消退。

Fed將在美東時間5月3日下午2時（台北時間5月4日清晨2時）公布利率決策，預料將調升聯邦資金利率區間1碼，達到5%至5.25%。經濟學者預期這將是本輪緊縮循環的最後一次升息，接下來Fed將維持高利率，並觀察通膨是否趨降。

彭博資訊經濟學家預期，Fed可能刪除決策聲明內「一些額外政策緊縮可能適當」的字句，改為暗示認為利率已達到足夠緊縮的水準，但會設定暫停升息的條件為通膨與勞動市場降溫。

美國5日也將公布4月就業報告，預估非農業就業人口將增加18萬人，連續第三個月減少，但勞動市場仍然堅挺。

ECB也預料將於5月4日升息1碼，提高存款利率到3.25%，比之前每次2碼的升幅縮小，主因ECB將評估之前升息對經濟的衝擊，並考慮金融穩定。路透訪調的多數學者預料，ECB將於6月再升息1碼至3.50%，半數受訪者預料利率頂峰將在3.75%以上。

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