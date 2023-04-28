擔憂衰退通膨 轉進價值防禦

投資 人正在面對通膨持續走高和經濟前景黯淡的風險。策略師們表示，這加劇了混亂和悲觀情緒。

投資人將關注一批最新的美國經濟數據，這些數據將為通膨是否正在降溫、以及Fed是否可能在5月初的會議再次升息提供更多線索。

International Capital Markets Association資深顧問帕克(Bob Parker)表示，投資人的困惑正在成為金融市場的新方向，「只要看一下投資人的定位和思維，就會發現目前存在大量混亂。」

他說，「通膨是否迅速回落？美國經濟以及歐洲經濟會放緩多少？經濟衰退的風險是什麼？」「因此，考量到這些不確定性，投資人目前正在降低風險。而且坦白說，今年以來獲利已十分可觀。」

帕克表示，許多投資人在美國和歐洲今年以來的「良好走勢」中獲利了結，因為「顯然，第1季財報將非常糟糕」。

展望未來，他認為5月和6月的主題可能是轉向年初至今表現不佳的股票 ，「也就是價值型和防禦型類股，並在周期性和成長性類股獲利了結。」

價值股是指那些交易價格低於其真實價值的股票；而無論股市狀況如何，防禦型股票通常能提供穩定收益。

與防禦型股票相反的周期性股票通常與經濟周期同步。而成長股是指預期表現優於整體市場的企業。

對即將到來的經濟衰退擔憂似乎在加劇，而許多經濟學家預測2023年將出現一段收縮期。

本月稍早，國際貨幣基金(IMF)發布了30多年來最弱的全球成長預期。預測全球經濟成長率可能在3%左右，這意味著全球經濟無法在中期恢復到新冠疫情 爆發前的普遍水平。

IMF第一副總裁戈皮納特(Gita Gopinath)表示，即使美國經濟可以避免衰退，所謂的「硬著陸」風險仍然存在。