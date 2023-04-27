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這座城市房租漲幅28% 居全美之冠

編譯黃淑玲／綜合外電
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）
紐約市仍然是全美公寓租金最貴的城市。 （美聯社）

房屋出租平台Zumper最新的分析報告指出，全美房租最高的地方是紐約市，隔著哈德遜河與紐約市為鄰的澤西市（Jersey City）與西岸的舊金山市併列第二。

Zumper說，澤西市、舊金山4月一房公寓月租金的中位數為3,000美元，紐約市是3,570美元。

在Zumper挑選追蹤比較的全美100座城市當中，澤西市4月房租較去年同期大漲28%，年增率居100城之冠。澤西市別具吸引力主要是相較於紐約市，比較負擔得起，交通也很便利，搭一小段地鐵或是渡輪，就能到達曼哈頓。紐約市4月房租較去年同期增加4.4%。

房屋租客現在開始往紐約市行政區以外、跨越哈德遜河那一頭找房子，澤西市、霍博肯市等區域因而有了「華爾街之西」（Wall Street West）之稱。

Zumper執行長Anthemos Georgiades說，「我們在那裡發現創紀錄的大量承租公寓申請，愈來愈多人要搬離紐約市的五個行政區，改住到周邊外溢城市。澤西市因為公共交通便利，加上水岸景觀，特別有吸引力。」

然而在澤西市以外，全美平均房租成長減緩。Zumper的分析顯示，本月全美一房公寓的月租金中位數是1,495美元。在2022年與2021年，根據Zumper追蹤的數據，房租漲幅全年都是兩位數。

紐約市 租金 舊金山

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