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美第一共和銀存款 大出逃

編譯季晶晶／綜合報導
美第一共和銀行在美股24日盤後公布，截至3月31日存款餘額比去年底銳減41%。（路透）
美第一共和銀行在美股24日盤後公布，截至3月31日存款餘額比去年底銳減41%。（路透）

美國第一共和銀行（First Republic Bank）表示，今年第1季的存款降幅超過分析師預期，加上該行透露正在考慮大幅裁員和重組資產負債表等策略選項，因此儘管上季財報意外優於預期，股價25日早盤仍應聲重挫27%，也拖累美股大盤，紐約三大指數開低走低。

第一共和銀行在美股24日盤後公布，截至3月31日存款餘額比去年底銳減41%，從1,764.3億美元縮水至1,044.7億美元（約新台幣3.1兆元），存款流失情況比華爾街預期的還糟，彭博訪調分析師後原估存款餘額還能有1,370億美元。上個月在矽谷銀行（SVB）和Signature Bank接連倒閉後，第一共和一度被點名是下一家崩坍的銀行，但獲數家美國大銀行存入300億美元存款後，情況已逐漸穩定。儘管存款持續下滑，但情況已從3月27日當周開始穩定下來，從3月底至4月21日，存款僅減少1.7%。

當時若非這些大銀行出手相助，第一共和上季預測會流失1,020億美元存款，而不只是700多億美元。

面對困境，第一共和計劃未來兩個月裁員最多25%，同時將縮減辦公空間及非必要項目和活動，並且尋求「戰略選項」以「加速進展」。部分華爾街人士私下預言，這家銀行會全部或部分出售，但知情人士透露，巨額未實現虧損讓潛在買家卻步。

至於第1季的營運表現，其實大致上優於市場預期，營收年減13%至12.1億美元，主要是受淨利息收入減少19%影響，但高於彭博預估的11億美元；淨利下滑33%至2.69億美元，但營運費用意外減少1.6%至8.52億美元，因此淨利遠超過彭博預估的1.71億美元。

不過第一共和股價在紐約25日早盤仍重挫，跌幅一度深達27%；今年截至24日收盤累計已跌近90%。

截至去年底第一共和資產減記規模接近270億美元，資產負債表上的美國公債和其他長期債券的未實現虧損，遠高於當時約130億美元的有形普通股權益。

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