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安謀傳打造自家先進晶片

編譯陳律安／綜合報導

知情人士透露，矽智財（IP）大廠安謀（Arm）正在打造自家的先進晶片原型產品，以展示其產品效能，希望吸引新客戶，並提高今年稍晚首次公開發行股票（IPO）的魅力。業界擔心，安謀此舉將進一步侵蝕在晶片業的中立地位，從而與聯發科、高通等客戶直接競爭。

英國金融時報（FT）報導，軟銀集團旗下的安謀將攜手製造夥伴，研發這種新型半導體，知情人士形容這是該公司歷來最先進的晶片製造計畫，希望向更廣泛地市場展現其晶片設計的效能。

長久以來，安謀都銷售晶片設計藍圖給晶片製造商，而非直接涉入半導體的研發和生產。安謀也曾聯手三星和台積電等製造夥伴，生產一些測試晶片，主要都是讓軟體開發商熟悉新產品。這回，FT指出，安謀六個月前就開始研發這款最新「歷來最先進」的晶片，目標客群為晶片製造業者，而非軟體開發商。

安謀已組建新的「解決方案工程」團隊，由2月加入安謀、曾在恩智浦和高通任職的業界老將克西奇安率領。主導開發這些用於行動裝置、筆電等電子產品的原型晶片。

半導體產業因而擔心，安謀若生產出夠好的晶片，未來將尋求銷售這類產品，與聯發科、高通等客戶競爭。

親近安謀的人士則堅稱，安謀沒有銷售或授權這款產品的計劃，只是在開發原型。安謀拒絕發表評論。

Counterpoint研究公司半導體分析師王哲宏認為，Google自認能展現最佳的Android作業系統樣貌，因此打造了Pixel手機，微軟自認是Windows作業系統的大師，因此生產Surface筆電，所以安謀自然也自認能打造業界最佳、以安謀技術為架構的晶片，但製造晶片的挑戰性比生產裝置還高，須不斷研發。

一名安謀的前主管說，研發矽智財是一回事，但真的設計晶片、並與生產夥伴合作把這些努力化為實體晶片，是全然不同的領域，資本密集度更高，安謀在未來的某個時點將須回頭審視這些龐大投資的正當性。

晶片 高通 台積電

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