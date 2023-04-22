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財經簡訊

財經新聞組／整理

寶鹼業績超過預期 調升財測

寶鹼公司(Procter & Gamble)上季業績超出預期，因為較高的售價有助抵消對其產品的偏低需求。擁有Febreze、Charmin和Tide等家喻戶曉的品牌的寶鹼還將2023財年有機銷售額成長財測從之前的4%至5%上修至6%。第3財季淨利34億元，合每股1.37元，高於去年同期的33.6億元和每股1.33元。

波音樂觀737MAX中國交機

中國民航總局(CAAC)發布一份報告，波音認為這是在被下令停飛4年多後，恢復向中國航空公司737 MAX交機的關鍵一步。波音為中國客戶庫存了130多架已完工的MAX噴氣式客機，按官價計算價值超過150億元；不過航空公司通常會獲得大幅折扣。

HCA Healthcare Inc財報佳

HCA Healthcare Inc財報業績優於預期，並提高2023年財測；因員工配置的改善使該醫院營運商能夠進行更多手術。第1季調整後每股獲利4.53元，高於預期的3.93元；人員增加讓住院手術病例增加2.8%，門診手術病例增加3.5%。營收155.9億元，高於分析師預期的152.7億元。

油價升供應緊 SLB獲利超標

由於原油價格上漲和供應緊張刺激了需求，油田服務商SLB第1季獲利超過華爾街的預期。其國際業務營收同比成長29%至59.7億元，而同期北美營收成長32%至17億元。前身為Schlumberger的SLB上季不計項目每股淨利63分，高於Refinitiv分析師預期的60分。

奧馳亞遭控促銷青少年Juul

菸草巨頭奧馳亞集團公司(Altria Group Inc)(MO-US)將於24日面臨舊金山公立學區的訴訟。該公司遭控與電子菸製造商Juul Labs Inc.一起推動青少年使用電子菸的流行。下周的審判將是第二次提交陪審團審理的案件。在明尼蘇達州的訴訟中，審判在17日以和解告終，但條款尚未披露。

4月綜合PMI創11個月新高

標普全球表示，追踪製造業和服務業的美國綜合PMI產出指數4月升至53.5，為去年5月以來最高水平；3月終值為52.3。這是PMI連續第3個月保持在50以上，代表私營部門正在成長。服務業PMI初值從3月52.6升至53.7，為一年來最高讀數；製造業PMI初值從3月49.2升至50.4，創6個月新高。

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