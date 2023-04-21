Truist Financial獲利遜預期

Truist Financial Corp第1季獲利低於預期，因為該行提撥5.02億元的信貸損失準備金，以應對可能出現的客戶拖欠貸款情況；去年同期釋出的準備金為9500萬元。第1季平均存款為4085億元，較上季下降1.2%。淨利14.1億元，高於去年同期的13.3億元；每股獲利1.05元，低於每股1.14元的預期。

美國運通提高卡債損失準備

美國運通第1季獲利低於華爾街預期，因為這家信用卡巨頭提撥更多資金來彌補持卡人拖欠債務而造成的潛在損失。美國運通將本季準備金提高到11億元；一年前的數字為3300萬元。獲利下降13%至18億元，合每股2.4元，低於預期的2.66元。不過該公司重申2023年獲利財測不變。

房市疲軟 黑石上季獲利大減

私募股權及房產信託資產管理公司黑石公司表示，其第1季可分配收益從一年前的19.4億元降至12.5億元，同比下降36%，原因是房市疲軟使其無法套現部分持股。根據Refinitiv的數據，這代表每股可分配收益為97分，略高於分析師平均預期的96分。

Meta在肯亞遭控非法解雇

肯亞法官裁定，Facebook母公司Meta可在肯亞被起訴。之前43名審查員上月在該公司奈洛比中心對該集團及其當地合作夥伴Sama提起訴訟，控其不公平解雇。法官恩杜馬(Matthews Nduma)發布一項針對Meta和Sama的臨時禁令，阻止他們終止員工合約，等待對裁員合法性的判決。

Fed升息 助五三銀獲利增13%

五三銀行(Fifth Third Bancorp)第1季獲利成長近13%，因為該行收入受到Fed一系列升息的提振。淨利息收入成長27%至15.2億元，而去年同期為12億元。平均存款總額略降至1606.5億元，而第4季末為1610.6億元。淨利5.35億元，合每股78分；去年同期為4.74億元，合每股68分。

首申失業金 24.5萬 高於預期

勞工部 表示，截至4月15日當周經調整後初領失業金人數24.5萬人，高於預期的24萬人，較上周修正後的24萬人增加5000人；4周移動平均值23.97萬人。有一周時間落差的續領失業金人數186.5萬人，較上周修正後的180.4萬人增加6.1萬人，高於預期的182萬人；4周移動平均值181.2萬人。