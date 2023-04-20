從上海到洛杉磯運價 漲幅創2021年6月以來最大

根據倫敦海運諮詢機構Drewry世界貨櫃指數（WCI），在4月20日為止的當周，從上海到洛杉磯的貨櫃運費上漲3.8%，漲幅為2021年6月以來最大。 （路透）

根據倫敦海運諮詢機構Drewry世界貨櫃指數 （WCI），在4月20日為止的當周，全球主要越洋貿易航線的40呎貨櫃加權平均運費，從前一周的1,709美元增至1,774美元，漲幅3.8%，為2021年7月以來最大，且是15周來首見上漲。

彭博資訊引據該指數報導，從上海到美國洛杉磯 的運費，由1,674美元漲至1,856美元，增幅10.9%，為2021年6月以來最大。從上海到美國紐約的運費，由2,552美元漲到2,849美元，漲幅11.6%，為2021年7月以來最大。

從上海到荷蘭鹿特丹的運費，則由1,598美元漲至1,605美元，增幅0.4%。從上海到義大利 熱那亞的運費，由2,236美元增至2,268美元，漲幅1.4%。

在其他航運線方面，從洛杉磯到上海的運費，從1,056元降至2021年6月以來最低的1,009美元，降幅4.5%，為2021年10月以來最大。

從紐約到鹿特丹的運費，由1,025美元降至2021年5月以來最低的969美元，降幅 5.5%，為2021年9月以來最大。從鹿特丹到紐約的運費，從4,919美元跌至2021年6月以來最低的4,881美元，降幅0.8%。從鹿特丹到上海的運費，從642美元跌至2020年2月以來最低的618美元，跌幅3.7%。