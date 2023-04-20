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下個地雷？ 知名商業地產商違約

財經新聞組／綜合報導
商業地產違約潮恐將陸續爆發。（歐新社）
商業地產違約潮恐將陸續爆發。（歐新社）

在3月矽谷銀行倒閉引發銀行業危機後，多家華爾街投行就密集警告，商業地產(CRE)會是下一個地雷。而現在這個地雷很有可能由知名地產商Brookfield Corp.引爆。

最近披露的商業抵押貸款支持證券(CMBS)文件顯示，Brookfield旗下基金拖欠了12棟辦公大樓合計1.614億元貸款；這些貸款已轉給一家特殊服務商，該服務商正與「借貸方執行談判前協議，並確定未來的作法」。

在此之前，Brookfield已因洛杉磯的兩棟大樓Gas Company Tower和777 Tower相關債務而違約。

Brookfield發言人將問題歸咎於新冠疫情，聲稱「雖然疫情對美國某些地區的傳統辦公室構成挑戰，但在我們的投資組合中占比很小」。

批評人士認為，Brookfield可能只是開端，將是一系列拖欠辦公樓貸款業者的第一張骨牌。摩根史坦利和Trepp數據顯示，今年還有約4000億元CRE債務到期，CRE的借貸環境只會更加嚴峻。

Brookfield基金爆出違約主要涉及華盛頓辦公大樓。在1.614億元債務涉及的12棟辦公大樓中，去年的平均進駐率只有52%，遠低於2018年這批債券承銷時的79%。

最近辦公大樓的空置率進一步攀升，加劇了市場對CRE爆雷的擔憂。

仲量聯行數據顯示，第1季紐約曼哈頓大約4400萬平方米的辦公大樓中，超過16%的空間無人使用，租賃量處於2021年第2季以來的最低水平。

房地產數據公司Green Street表示，新冠疫情爆發後，遠距工作和住辦混合上班的興起，辦公大樓的空置率上升。3月華盛頓的辦公空間價值較去年同期下跌36%。

作為衡量辦公室進駐率趨勢的重要指標，房產安全管理公司Kastle Systems提供的刷卡數據顯示，華盛頓的辦公大樓平均進駐率只有43%，還未回升到新冠疫情前的水平。

貸款 疫情 矽谷銀行

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