衰退即使溫和 史指會跌15%

摩根大通首席全球市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在最新報告中表示，3月和6月期美債殖利率已經站上5%。真的沒有必要在這樣一個危險關頭還繼續投資 於估值過高的股市。

根據FactSet的數據，截至17日收盤，史坦普500指數的遠期本益比為18.3，高於17.3的10年均值。

柯蘭諾維奇指出，投資人最好將大部分資金投資於短期債券，短期固定收益能在市場下跌時提供充分的保護。

他在報告中強調，2023年初至今，美股大部分漲勢是由空頭回補和系統性資金流入等「非理性」因素推動。而且，他認為，經濟衰退和銀行危機引發的信貸緊縮，可能會讓史指數下跌15%。

他建議投資人控制好股票 部位，聚焦優質藍籌和防禦性股票，同時對現金進行高比重配置。

債市已經對衰退和今年可能出現的降息進行定價，與此同時，股票似乎反映出不同的前景，在進入第1季財報季後出現反彈，史指上周創下兩個月高點後，一直徘徊在2023年區間上端；17日再度小幅收漲。但美股近期的漲幅讓華爾街分析師 高度緊張，他們認為，獲利預期惡化程度超過以往，這樣的漲幅很難持續。

分析師們已經開始下修獲利預期。當前，分析師們對史指成分股第1季的每股獲利普遍預期已下修6%。去年6月以來，對今年每股獲利的共識預期下修13%至220元。美國商銀甚至僅給出200元的預期。

分析師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)領導的美銀團隊在報告中寫道：「我們預計第1季財報符合預期，但重點是獲利財測，更嚴的信貸條件對資本支出和回購的影響。」