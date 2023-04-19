我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

衰退即使溫和 史指會跌15%

財經新聞組／綜合報導

摩根大通首席全球市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在最新報告中表示，3月和6月期美債殖利率已經站上5%。真的沒有必要在這樣一個危險關頭還繼續投資於估值過高的股市。

根據FactSet的數據，截至17日收盤，史坦普500指數的遠期本益比為18.3，高於17.3的10年均值。

柯蘭諾維奇指出，投資人最好將大部分資金投資於短期債券，短期固定收益能在市場下跌時提供充分的保護。

他在報告中強調，2023年初至今，美股大部分漲勢是由空頭回補和系統性資金流入等「非理性」因素推動。而且，他認為，經濟衰退和銀行危機引發的信貸緊縮，可能會讓史指數下跌15%。

他建議投資人控制好股票部位，聚焦優質藍籌和防禦性股票，同時對現金進行高比重配置。

債市已經對衰退和今年可能出現的降息進行定價，與此同時，股票似乎反映出不同的前景，在進入第1季財報季後出現反彈，史指上周創下兩個月高點後，一直徘徊在2023年區間上端；17日再度小幅收漲。但美股近期的漲幅讓華爾街分析師高度緊張，他們認為，獲利預期惡化程度超過以往，這樣的漲幅很難持續。

分析師們已經開始下修獲利預期。當前，分析師們對史指成分股第1季的每股獲利普遍預期已下修6%。去年6月以來，對今年每股獲利的共識預期下修13%至220元。美國商銀甚至僅給出200元的預期。

分析師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)領導的美銀團隊在報告中寫道：「我們預計第1季財報符合預期，但重點是獲利財測，更嚴的信貸條件對資本支出和回購的影響。」

投資 分析師 股票

上一則

財報表現參差 股指收盤持平

下一則

三星良率 恐牽動蘋果釋單

延伸閱讀

財報季起跑 關注四因素

財報季起跑 關注四因素
觀察財報結果 道指收漲百點

觀察財報結果 道指收漲百點
大小摩分析師都唱空美股 估科技股漲不動了甚至跌一波

大小摩分析師都唱空美股 估科技股漲不動了甚至跌一波
財經5件事不可不知：生成式AI火拚 馬斯克參戰

財經5件事不可不知：生成式AI火拚 馬斯克參戰

熱門新聞

一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

2023-04-12 05:36
市場預期，聯準會（Fed）下次在5月3日開會時，可能進一步升息1碼（0.25個百分點），但這可能成為Fed這波緊縮循環的最後一次。（路透）

不論周三CPI強或弱 5月可能是Fed最後一次升息

2023-04-11 11:41
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」