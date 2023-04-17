我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

沃爾瑪拚獲利 加速自動化

編譯陳律安／綜合報導
沃爾瑪資本支出。(資料來源:沃爾瑪、彭博資訊)
沃爾瑪資本支出。(資料來源:沃爾瑪、彭博資訊)

為衝高獲利，美國零售巨頭沃爾瑪已擘劃出一份自動化藍圖，力圖以更快速、更省成本的方式管理庫存和上架以及處理網路訂單，預估三年內相關的單位平均成本可減少約20%。

該公司在4月上旬的投資人日中，展示旗下第一座自動化配送中心，地點在佛州的布魯克斯維爾，占地約140萬平方英呎。乍看之下，這座倉儲和一般的倉庫沒有兩樣，同樣由堆高機從聯結車上卸貨；罐頭湯品、汽水、清潔用品透過輸送帶運送；商品也高高地疊在貨架上。唯一的不同之處在於，這些工作是由機械手臂和機器人來完成，堆高機的駕駛座上空無一人，這正是沃爾瑪積極擁抱的未來。

沃爾瑪打算把這座配送中心所採用的自動化技術，擴展至旗下42座區域配送中心，但未列出時程。執行長董明倫預測，未來數年營收的年增率約為4%，低於疫情肆虐這三年來的8%左右，但比疫情爆發前三年間的3.1%~3.6%高。

他說，隨著沃爾瑪加速自動化，同時擴展利潤高的事業，例如廣告、最後一哩配送，訂單履行服務等，該公司未來五年獲利成長的速度可能比營收還快。

該公司估算，在三年內，約66%門市將由某種程度的自動化支援，而訂單履行中心則將有約55%的訂單量透過自動化設施運送，單位平均成本可望下降約20%。

沃爾瑪未透露自動化的投資金額，但財務長雷尼在投資人大會上說，預估今年的資本支出將略高於去年，約占營收的2.5%~3%。

然而，推動自動化意味沃爾瑪旗下160萬名員工，部分人可能飯碗不保。在沃爾瑪向投資人展示佛州倉儲的過程中，可發現員工的數量並不多，但該公司表示，該設施整體的人力未出現變動。

沃爾瑪 投資 營收

上一則

IMF：全球經濟風險正在上升

下一則

歐洲糧食通膨 兩大指數居高不下

延伸閱讀

芝加哥沃爾瑪4賣場4/16結束營業 今年已7家

芝加哥沃爾瑪4賣場4/16結束營業 今年已7家
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間
連年虧損 沃爾瑪芝4門店4/16結束營業

連年虧損 沃爾瑪芝4門店4/16結束營業
這6方法 讓划算的沃爾瑪更便宜

這6方法 讓划算的沃爾瑪更便宜

熱門新聞

一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉，股價周一重挫近50% 。（取材自特百惠線上產品目錄）

保鮮盒製造商特百惠警告可能倒閉 股價重挫近50%

2023-04-10 19:08
長期看多美股的華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）提醒，受到銀行危機影響，美國經濟漸有可能陷入衰退，不過，他仍相信美股已在去年10月觸底。情境示意圖。（記者杜建重／攝影）

美股何時買進最好？華頓商學教授席格爾傳授「這策略」

2023-04-12 05:36
如今玩一趟迪士尼樂園需要事先做很多功課。（路透資料照片）

迪士尼曾是快樂天堂 如今須先「做功課」複雜折騰人

2023-04-10 02:20
市場預期，聯準會（Fed）下次在5月3日開會時，可能進一步升息1碼（0.25個百分點），但這可能成為Fed這波緊縮循環的最後一次。（路透）

不論周三CPI強或弱 5月可能是Fed最後一次升息

2023-04-11 11:41
美國房市愈來愈高不可攀，根據美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公布的最新數據，去年美國銀行承做的每一筆貸款都虧錢，為銀行業歷來首見。（歐新社）

有史以來首見 美銀行去年承做房貸虧錢 專家指出兩原因

2023-04-11 08:53

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」