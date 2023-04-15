大摩看空史指 恐將跌逾20%

摩根史坦利預測美股 將出現低迷，史坦普500指數 今年稍後將下跌超過20%，原因是獲利衰退和銀行業的影響迫在眉睫。

華爾街著名空頭、大摩美股首席策略師威爾森(Mike Wilson)重申，史指今年年底將收於3900點，較目前水平低約6%。他提出的最悲觀預測是史指下探3600點，最樂觀的預測是上看4200點。

但在此過程中，他仍預計史指將在本輪周期中觸及3000-3300點的低谷，跌幅超過20%。他13日表示：「通往3900點的道路，最終仍將會先經過3000點左右的低點。」

雖然Fed大舉收緊貨幣政策，但美股今年以來仍保持相當強的韌性。史指今年至今上漲8%，而那斯達克綜合指數同期上漲17%。

然而，3月大量銀行倒閉以及隨後的恐慌蔓延，對企業獲利來說不是好兆頭。威爾森指出：「當前正處於獲利衰退境地。因此，經濟衰退與否並不像獲利衰退那麼重要。獲利狀況比人們普遍認為的要糟糕得多，銀行業承受的壓力只會讓我們更加堅信這種情況。」

投資銀行高盛也預計，第1季史指成份股整體EPS(每股獲利)將同比下降約7%，預計將創下2020年第3季以來最大跌幅，並將讓美股處於整體獲利周期的階段低點。

Bloomberg Intelligence彙編的分析師 預期顯示，史指成分股今年1- 3月的整體淨利預計將降至每股50.62元，降幅大約8%，為新冠疫情初期史指暴跌31%以來最大的獲利降幅。

此外，知名市場研究機構Yardeni統計的市場預期數據顯示，分析師們對於2023年史指成分股的每股營業獲利增速預期不斷下修，對於第1季和第2季增速預期已經進入負值區域；對於2023年全年營業獲利的整體預期也接近負值。（財經新聞組）