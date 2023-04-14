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科技升勢無力 宜覓防禦類股

財經新聞組／綜合報導

年初以來全球科技股集體衝高，AI領域出現一個又一個令人振奮的訊息，科技股儼然成為全球市場的主線。但是摩根大通策略師表示，今年科技股反彈可能已經失去動力，未來半年防禦型類股才是避風港。

摩根大通全球和歐洲股票戰略主管馬鐵卡(Mislav Matejka)領導的團隊表示：「我們去年曾表示，在經歷大跌後，投資人應該重新考慮科技股，而且當時美國長期殖利率可能已經見頂。但現在的問題是，科技股是否還會繼續推高股市？」

雖然目前摩根大通還不主張做空科技股，分析師們仍然預計，相較於去年的疲軟表現，今年科技股的市場表現將優於去年。

雖然分析師預計美國國債殖利率將進一步下降，但他們表示，「目前科技股的反彈似乎已經絕大幅度已消化債券殖利率的下跌預期。」10年期美債收益率12日報收3.43%，低於去年10月的4.07%高點。

部分分析師已經警告，對投資人來說，今年再湧入科技股可能是個錯誤，但也有機構與摩根大通的意見相左，像是德意志銀行。該行最近認為將科技股視為安全投資的趨勢將會持續，科技股還有上升空間。

德銀策略師上周表示，即使投資人對科技股的回補助推漲勢，但下一輪應該是「由業績優於預期和預期持續走高推動，這些因素迄今為止缺乏關注」。

摩根大通策略師指出，今年至今史指上漲約7%，如果剔除科技成分股，漲幅就僅剩2%；有四分之三的漲幅來自科技類股。其中FAANG今年至今上漲26%，整體估值比去年10月出現實質性的提升。

馬鐵卡指出，在科技股中，投資人應該堅持選擇優質投資標的。但總體而言，「關注電信、公用事業、必需品和醫療保健等純防禦性領域，可能是未來幾個月的最佳選擇。」（財經新聞組）

投資 殖利率 摩根大通

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