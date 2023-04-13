擔憂經濟衰退 道指止連四漲

由於經濟衰退擔憂打壓華爾街 ，美股收跌，即使交易員評估發布的通膨數據低於預期。

道瓊 工業平均指數 中止連續4天上漲，下跌38.29點或0.11%至3萬3646.5點；盤中一度上漲逾200點。史坦普500指數下跌16.99點或0.41%至4091.95點。那斯達克綜合指數下跌102.54點或0.85%至1萬1929.34點。

Fed 3月政策會議紀錄顯示官員們擔心經濟可能會在今年稍後因美國銀行業危機而陷入溫和衰退。

會議紀錄指出，「由於對近期銀行業發展的潛在經濟影響的評估，工作人員在3月會議時的預測包括今年稍後開始的溫和衰退，並在隨後兩年內復甦。」

雖然3月消費者物價指數(CPI)比預期低，上漲0.1%，但經濟衰退的擔憂繼續給投資人帶來壓力。接受《道瓊》調查的經濟學家之前預計CPI環比上漲0.2%。

5月西德州中質原油(WTI)原油合約12日觸及每桶83.53元，為2022年11月17日以來的最高水平。WTI已接近其200日移動均線83.87元，這是2022年8月下旬以來的最高水平；今年以來WTI上漲近2%。

更讓駕駛人擔心的可能是5月汽油期貨(RBOB)觸及去年10月31日以來的最高盤中價格2.8943元後，今年至今已上漲近17%。