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馬斯克：推特最快本季轉盈

編譯葉亭均、簡國帆／綜合報導
馬斯克接受BBC專訪時表示，多數廣告主都已回歸，公司最快本季轉盈。（路透）
馬斯克接受BBC專訪時表示，多數廣告主都已回歸，公司最快本季轉盈。（路透）

億萬富豪馬斯克表示，在他收購推特後出走的廣告主，多數都已經回來了，且最快本季由虧轉盈，顯示這個社群平台正重新站穩腳步。至於下市後的推特，現已被併入一家名為「X公司」的空殼公司。馬斯克並開玩笑說，如今他的狗狗才是推特的執行長。

馬斯克接受BBC專訪時，再度證實推特現在處於損益兩平狀態，最快有望本季走出虧損。他說，多數廣告主現在已重返推特，此前推特廣告業務曾大規模下滑，原因是大規模裁員與技術失誤引發外界擔心推特可能散播仇恨言論、假新聞與其他令人反感的內容。

馬斯克說：「他們多數都回來了，要不就是表示即將回來。」

另外，根據一份4月的法律文件，馬斯克的律師團在上面寫道，「推特已併入X公司，不復存在」。根據內華達州的商業入口網站，X公司3月9日於該州成立，母公司是X控股公司，代表馬斯克已安排讓推特和他旗下的空殼公司「X公司」合併，推特不再是德拉瓦州的獨立營運實體，而是內華達州X公司旗下的部門。

至於推特為何從德拉瓦州搬到內華達州，巴隆金融周刊（Barron's）致函馬斯克詢問，馬斯克只回應一個字：「X」。馬斯克過去就曾談論過「X」，形容這是他「包羅萬象App」（everything app）的點子，也就是結合社群媒體、行動支付等服務功能的超級App，最知名的範例就是微信。

在BBC的訪談中，馬斯克坦言自己不應該在凌晨3點之後發推文，還再度提到他已卸任推特執行長一職，職缺由他的狗狗接任。

數位研究業者Insider Intelligence預測，推特今年廣告收入僅29.8億美元，低於去年10月預測的47.4億美元，主因是廣告客戶不信任馬斯克，「考慮到75%員工離職、政策朝令夕改、及馬斯克的爭議形象，推特想贏回廣告客戶和用戶信任仍有一條漫漫長路得走」。

推特 馬斯克 內華達州

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