偏重AWS 亞馬遜表現反不如Meta

亞馬遜業務重心嚴重向AWS傾斜，動輒得咎。（路透）

Meta股價今年來上漲78%，表現超越亞馬遜的22%；這兩家科技巨頭的基本面十分相似，部分投資 人可能會對這種情形感到奇怪。

兩家公司都在過去6個月解雇了數千名員工，提高2023年獲利財測。兩家公司現金充裕，在投資人目睹3月銀行倒閉風波時，它們是很好的避險投資。從本益比和獲利率 來看，這兩支股票的交易價格均低於其10年歷史平均倍數。

然而，Meta股票今年已成為投資人最愛，而亞馬遜股票則相對落後。

華爾街專業人士認為，這種差異可能與亞馬遜高獲利的雲端 服務業務AWS(雲端運算服務)的放緩和不確定性有關。可能就是因為Meta沒有龐大的雲端業務，反而獲得市場的肯定。

Jefferies分析師西爾(Brent Thill)表示，「隨著企業將重點從加速向雲端遷移轉化為優化雲端成本，需求放緩仍是關鍵問題。」「AWS估計會繼續收縮，普遍認為同比增幅將在2023年第2季觸底。由於AWS占亞馬遜營收的絕大部分，雲端計算的穩定對於股價跑贏大市至關重要。」

他的分析顯示，AWS 2023年的銷售額預測繼續下降，目前預測比2022年2月低12%，比年初低5%。而且AWS的營業獲利率估計正在以驚人的速度下降，淨銷售額同比增幅已連續4季放緩，積壓訂單增幅已連續3季放緩；他建議減碼。

與2022年2月相比，AWS的2023年營業獲利率預估值已削減27%。

西爾在最新報告中將2023年AWS營業獲利率的預期下修3.5%。並認為AWS的營業獲利率要到2024年才會回升。

在2022年第1季達到35%的峰值之後，AWS營業獲利率一直面臨壓力，2022年第4季AWS營業獲利率為24.4%，是2017年第2季以來的最低水平。

西爾總結指出，「隨著客戶轉向成本優化並在編列預算時延後全面轉型，投資人仍然擔心AWS成長的持久性。」