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科技推升史指 但四周來首跌

財經新聞組／綜合報導

科技股推升史坦普500指數，雖然跡象顯示勞動市場疲軟，但股指6日收高結束本周短暫交易。

史指上漲14.64點或0.36%至4105.02點，盤中一度下跌0.5%。在谷歌母公司Alphabet上漲3.78%和微軟上漲2.55%的推動下，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲91.09點或0.76%至1萬2087.96點。道瓊工業平均指數在盤中下跌超過150點後小漲2.57點至3萬3485.29點。

史指本周下跌0.1%，為4周來首度收跌。那指本周下跌1.1%，而道指上漲0.6%。

由於最新的每周申請失業救濟金人數高於預期，市場仍然波動，增加代表就業成長放緩。ADP本周公布的統計也顯示，3月私營就業人數成長遠低於預期。與此同時，2月職位空缺數量降至1000萬以下，2年來首見。今年至今裁員人數也較一年前猛增近5倍。

過去幾個月投資人對經濟降溫跡象感到高興，希望這能推動Fed改變其升息路線。但他們現在想知道，Fed在抑制通膨方面是否有點過頭，將經濟收緊到衰退的地步。

6日結束本周縮短的交易，7日因耶穌受難日休市。投資人將密切關注7日上午發布的3月就業報告。雖然科技和金融部門裁員，但非農就業人數一直顯示穩健成長，但許多人認為這個趨勢很快就會逆轉。

就業 指數 投資

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