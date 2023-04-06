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財經簡訊

財經新聞組／整理

蘋果在孟買開設直營專賣店

蘋果公司宣布，將在印度金融中心孟買開設第一家官方專賣店。該公司於2020年在印度開設一家線上零售店。由於新冠疫情，原訂2021年在該國開設一家線下零售店的計劃被順延。蘋果產品多年來在印度一直是經由亞馬遜和沃爾瑪的Flipkart等電商平台以及經銷商進行銷售。

傳埃克森美孚退出巴西鑽油

《華爾街日報》報導，埃克森美孚已經結束在巴西探勘石油的大型活動。報導指出，在第三次未能找到足以商業化開採的原油數量後，這家油氣巨頭已停止鑽探；該公司自2017年開始與合作夥伴以40億元搶購海上油區。不過該公司並未排除未來在該國的投資項目。

Honeywell超大發電機接單

Honeywell International宣布其史上最強大發電機獲首筆訂單，將為一家歐洲加拿大新創公司的混合動力電動貨運飛行器提供動力。Honeywell與Flying Whales Airships Quebec Inc達成協議，將其1兆瓦發電機用於200米長的垂直起降(VTOL)飛艇，進軍重載運輸市場。

房源不足 利率雖低難振需求

上周房貸利率下降，但需求並未因此走高。其他問題正在蓋過房貸利率走低的利多，像是供應不足。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.45%降至6.40%；一個月前還超過7%。然而，抵押貸款銀行家協會(MBA)指出，上周購屋房貸申請較前周下降4%；較一年前同周低35%。

削減成本 聯邦快遞整併組織

聯邦快遞表示，根據到2025財年末削減40億元永久性成本計畫，將把旗下各營運公司整合為一個組織。該公司表示，這項任務將分階段進行，最終將把FedEx Express、FedEx Ground、FedEx Services和其他FedEx企業併入聯邦快遞，並由現任CEO蘇布拉曼尼安(Raj Subramaniam)領導。

福特3款電動車均獲稅收抵免

福特汽車表示，該公司所有3款電動車和插電式混合動力汽車均符合資格，在2023年享受「通貨膨脹削減法案」(IRA)的聯邦稅收抵免。該公司的Mustang Mach-E電動SUV將符合資格獲得3750元的抵免額，而F-150 Lightning皮卡車更可獲得7500元的抵免額。

利率 印度 蘋果

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