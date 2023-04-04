無視油國減產 史指連升四日

道瓊工業平均指數 漲逾300點，雖然OPEC+減產可能引發通膨和經濟衰退擔憂，但華爾街 展現出韌性。

道指上漲327點或0.98%收3萬3601.15點。史坦普500指數上漲15.2點或0.37%收4124.51點；這兩個指數連續第4個交易日走升。那斯達克綜合指數下跌32.45點或0.27%收1萬2189.45點。

市場大部分時間都在消化OPEC+的消息。該組織宣布每天減產116萬桶。西德州中質原油期貨上漲6.28%收80.42元，布蘭特原油期貨上漲6.31%收84.93元。

追踪史指能源類股的能源特選類股SPDR基金(XLE)收漲4.53%。Marathon Oil和Halliburton在其中表現最佳，分別上漲9.89%和7.77%。

本季第一周華爾街交易日是縮短的，因為7日耶穌受難日將休市一天。不過，投資人將迎來幾項關鍵經濟數據，包括4日職位空缺數據、5日的ADP私人就業報告以及7日備受關注的每月就業報告。

在第1季交車數據弱於預期後，特斯拉 下跌6.12%，接近盤中低點。特斯拉在第1季交車42萬2875輛，而FactSet調查的分析師預計為43.2萬輛。

美國銀行將硬體零售商勞氏(Lowe's)評為其最佳投資理念之一。勞氏股價收漲2%。該股今年來上漲2.49%。