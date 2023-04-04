房貸利率波動 2月房價反上揚

今年年初出乎意料的強勁房屋銷售，扭轉了房價 連續數月的大幅下滑。房貸利率 是波動的背後原因。

根據Black Knight的數據，經季節性因素調整後，2月全美房價上漲0.16%，為去年5月以來的最大單月漲幅。房價現在比去年6月的峰值低2.6%。

在50個最大房市中，有39個房價在2月上漲。相較於11月的情況，這是個快速的轉變，當時50大房市中有48個價格都在下跌。

快速變化的背後是房貸利率的大幅波動。30年期固定利率房貸平均利率從2022年初的歷史低點開始上升。到6月已從4%左右升至略高於6%。銷售放緩，房價也隨之放緩。到秋天時房貸利率飆升超過7%，房價開始更快降溫。

然而，在12月和1月，房貸利率開始回落，購屋族迅速趁機進場。根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，代表在12月和1月簽約的2月二手屋成交量大幅上揚14.5%。

然而，與所有房產一樣，價格動態因地點而異。邁阿密繼續出現最大的漲幅，中西部更實惠的市場如辛辛那提、哥倫布和克利夫蘭也一樣。與此同時，在過去幾年中房價漲幅最大的一些市場，價格仍在下跌，包括奧斯汀、拉斯維加斯、鹽湖城、西雅圖和舊金山。

雖然房貸利率是全美房價回升的驅動因素，但供應緊張加劇了上漲壓力，尤其是在買家出現新的春季需求情況下。

Black Knight企業研究戰略副總裁瓦登(Andy Walden)說，「不幸的現實是，造成如此多市場僵局的庫存供應不足並沒有好轉。」

根據Black Knight的數據，2月待售房屋數量連續第5個月下降，降至去年5月以來最低水平。新掛牌量較疫情 前水平低27%。

瓦登指出，「雖然一些房價上漲主要是人們搬到當地，最明顯的是本月漲幅最大的邁阿密；但也別忘了，在那些負擔能力更好、庫存赤字更大的地區，房價上漲更普遍。」