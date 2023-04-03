韓媒曝三星在美國招募GPU開發人才 不只為了手機處理器

三星正以美國的德州和聖荷西為中心，擴大招募GPU開發人員。（美聯社）

韓媒Business Korea報導，三星 正積極尋求開發高階GPU（繪圖處理器），不僅是為了該公司的旗艦應用處理器（AP），也盼藉此迎接機器學習、擴增/虛擬實境（AR/VR ）等更多應用GPU的商機。

業界消息人士透露，三星正以美國德州和聖荷西為中心，擴大招募GPU開發人員。自今年初以來，三星美國子公司已持續刊登徵才廣告，職缺包含GPU架構工程師。

去年4月，三星派遣副總裁金泰賢（Kim Taek-hyun，音譯）到位於美國的三星奧斯汀研究中心（SARC）高階運算實驗室，並任命他為GPU開發團隊負責人。金澤賢原本在三星的系統LSI事業，主導應用處理器的GPU等軟體開發工作。

目前，三星正攜手超微（AMD）以開發旗下Exynos應用處理器的GPU。在2021年突然宣布合作後，三星優化了超微專為個人電腦設計的GPU智慧財產權（IP），用來當作行動晶片 ，在去年導入其應用處理器Exynos 2200。然而，三星卻沒辦法讓處理器效能有任何大幅改善。

外媒和業界人士認為，三星正以基於超微的RDNA架構，來開發自己的客製化GPU。這也解釋了三星為何積極招聘優秀的GPU開發工程師。

此外，擁有大量核心晶片設計IP的安謀（ARM）在一起訴訟中，正打算阻止其他公司把安謀和其他公司的IP一起使用。而且，安謀提高IP專利使用費的可能性已升高，因此晶片設計和製造產業也面臨愈來愈多變數。

一些分析師還指出，三星正把利用GPU的業務範圍擴大到其他市場，不限於行動晶片。該公司已經把Exynos的產品線，從行動裝置擴大到電子裝置和數據機。另外，三星在招聘GPU工程師的公告中，明確表示將徵才要求涵蓋機器學習和AR/VR等，因此三星料將把GPU的應用範圍擴大到這些領域。