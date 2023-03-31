趁火打劫銀行股 空頭獲利143億

根據分析公司S3 Partners的數據，由於美國中型銀行矽谷銀行 的倒閉引發整個行業的反響，空頭交易商在3月從對全球銀行股的放空押注中獲得143億元的帳面利潤。

S3 Partners表示，3月全球銀行業的新空頭部位增加了11.4%或128億元；股票 價格下跌調整後的總賣空部位達到1097億元。約75%的放空交易發生在美國、加拿大和歐洲的銀行股中。

史坦普500銀行指數在3月下跌了19%，即將創下2020年3月以來最差單月表現，因為美國地區銀行業的動盪引發可能擴散的擔憂。

根據S3 Partners的數據，全球銀行股的放空回報率為17.2%，平均空頭部位為824億元。

S3 Partners表示，本月銀行業每放空一支股票可獲利78%，每放空1元可有97%的回報率。

然而，自上周以來，銀行股顯示出回穩跡象，美國地區銀行First Citizens BancShares於27日收購了倒閉的矽谷銀行資產，這是對飽受打擊的銀行業的信任投票 。

不包括SVB Financial Group和Signature Bank NY Bank在內，銀行業放空者自3月23日以來減少了4.5%，回吐了5.87億元的3月獲利。

S3總經理杜山紐斯基(Ihor Dusaniwsky)表示：「如果其他地區銀行的股價上漲趨勢繼續下去，應該會出現空頭回補，因為放空者急於實現部分按市值計算的獲利。」

當放空者因股票價格上漲而急於退出放空押注時，它會將價格推得更高，從而導致軋空走勢。