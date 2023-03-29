即使銀行動盪 Fed不會降息

貝萊德表示，就算交易員押注Fed不會升息 ，但由於對銀行業危機的擔憂擾亂了市場，Fed仍將繼續升息。

貝萊德看好通膨掛鉤債券，因為它能提供抗衡物價上漲的保障，認為隨著經濟步入衰退，市場預期美國即將降息 是錯誤的判斷。

貝萊德投資研究所策略師在一份給客戶的報告中寫道，這次不同以往歷史，Fed及其他央行已經明確表示，銀行業遇到的麻煩不會停止它們對抗通膨。

報告指出，「我們預計今年不會降息，這是央行在經濟衰退來襲時急於拯救經濟的老招。」「我們認為未來抑制通膨將進入一個全新的、更微妙的階段：對抗可能減少但不會降息。」

貝萊德的這種觀點與道明證券和雙線資本(DoubleLine Capital LP)的觀點相左。後者表示，隨著經濟衰退風險的增加，Fed錯誤地認為需要繼續升息。幾家美國地區銀行和瑞士信貸集團本月倒閉，迫使全球重新思考貨幣政策前景，同時引發十多年來美國國債殖利率 的最大波動。

由於銀行業蔓延的恐慌情緒有所緩解，對Fed政策變化最敏感的美國2年期國債殖利率28日延續前一天從今年最低點反彈的走勢。雖然投資人已重新定價Fed在5月再升息25個基點，但也押注市場尚未完全走出困境，到年底可能會降息大約65個基點。

2年期美債殖利率28日上漲5個基點至4.05%，重新站上4%。歐元區政府債券也遭到拋售，2年期德國國債殖利率上漲12個基點至2.64%。

貝萊德策略師表示：「只有在出現更嚴重的信貸緊縮並導致比預期更嚴重的衰退時，Fed才會實施市場預期的降息。」