鮑爾坦承 對銀行倒閉一頭霧水

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 坦承，高層官員對本月稍早矽谷銀行 （SVB）突然倒閉感到一頭霧水。矽谷銀行事件引起銀行業將爆發危機的恐慌，全球金融市場陷入動盪。

鮑爾在22日決策會後記者會上，第一件事劈頭便談最近的銀行業動盪，指出少數銀行出現「嚴重問題」，若不處理，可能衝擊對健全銀行業者的信心，目前的計畫應足以支應流動性需求，Fed也承諾將從這起風波學到教訓。

他之後在回答記者提問時坦承，矽谷銀行倒閉後的「第一個周末，我們都在問自己，『這是怎麼發生的？』」他現在認為問題事矽谷銀行的管理階層嚴重失敗，非常快地擴張業務。

鮑爾說，Fed歡迎對於矽谷銀行監管疏失的調查，也打算支持更強力的監督。

不過，舊金山 聯準銀行實地查核人員幾個月前就曾經提出矽谷銀行的問題，也就是過度依賴無保險存款和美債部位，但美債價值在過去一年不斷下滑。目前還不清楚Fed為何沒要求矽谷銀行解決這些問題，以及舊金山聯準銀行總裁或是鮑爾是否有人知道問題不斷升級，只重申Fed將於5月1日公布內部稽核結果，並承諾評估會完全透明。

鮑爾說，他不清楚理事會是否知曉舊金山聯準銀行人員的警告，「我們正在檢討監督和規範。我想找出問題所在」。

Fed在2月初決議的會議紀錄顯示，至少有部分官員對金融穩定的脆弱性提出關切，幾位官員討論到非銀行金融機構出現擠兌現象、以及巨額未實現虧損影響到一些銀行投資組合等議題。