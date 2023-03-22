谷歌開放AI聊天機器人Bard權限

AI聊天機器人商業大戰愈演愈烈，面對OpenAI開發的ChatGPT 及其背後金主微軟 連月強勢旋風，谷歌 宣布自21日起，在美國和英國開放其人工智能聊天機器人Bard的公共訪問權限。

谷歌表示，用戶可使用Bard「提高生產力，加速想法，激發好奇心」。Bard功能類似OpenAI的ChatGPT，使用者提問或給予任務提示，然後它產生回應；但Bard提供多個答案版本，使問者若不喜歡答復，可再提出後續或相同問題；Bard還有一個「Google it」選項，可讓使用者將提示轉向Google搜尋引擎進行更多查詢。

谷歌發言人表示，公司不打算在谷歌搜尋引擎頁面標明Bard；用戶須造訪bard.google.com並在候補名單上註冊，才能造訪Bard。谷歌將分階段推出Bard訪問權限，未來計劃推廣到其他地區和語言。

谷歌強調，目前Bard仍屬「早期實驗」，將在LaMDA這個大型語言模型的「高效和優化」版本上運行。用戶打開Bard時，會看到警語「Bard並不總是正確的」。Bard初始版本僅限文字，目前還不會回應圖像或語音。

為讓Bard更完善，谷歌執行長皮查(Sundar Pichai)最近幾周要求員工花2到4小時完成內部培訓。谷歌也將持續改進Bard，用戶可提交使用體驗的書面反饋。

去年11月OpenAI推出ChatGPT，令谷歌措手不及，谷歌管理層加速採取行動推出Bard。華爾街日報指出，谷歌發布競爭產品速度持續慢於競爭對手，部分原因是擔心這些產品可能影響其占主導地位且利潤豐厚的搜尋廣告業務。

OpenAI上周又推出ChatGPT人工智慧技術新版本；微軟表示，它正使用GPT-4系統，此系統直接嵌入其搜索引擎Bing中，為其新聊天機器人提供動力。