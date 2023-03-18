合併建議 瑞信瑞銀都反對

雖然瑞信獲得瑞士央行緊急流動性支持，風暴暫已平息。但經營不善的狀況短時間內依然難以解決，瑞士政府有意撮合瑞士信貸與瑞銀(UBS)合併。不過知情人士表示，瑞信與瑞銀雙方均反對政府提出的合併案。瑞銀傾向專注於以財富管理為核心的的業務模式，不願承擔與瑞信有關的風險。

貨幣 基金流入疫來新高

根據最新統計，美國貨幣市場基金吸引了自新冠疫情初期以來規模最大的單周資金流入，大量存款戶將資金從風險偏高的美國中小型銀行撤出，另尋存放之處。美國投資公司協會統計，截至3月15日當周，約有1209.3億元流入美國貨幣市場基金，為2020年4月以來最大單周現金流入。

瑞信管理基金單日失血2億

數據提供商《Morningstar Direct》表示，瑞士信貸14日單日其美國和歐洲管理基金淨流出超過2億元。根據統計，瑞士信貸管理的300多支基金在3月13日的報告中估計淨流入1400萬元。但到14日，流出和流入這些基金的淨資金總額為負2.05億元。15日之後的數據尚未收集。

微軟 盼歐盟 同意動視收購案

歐盟執委會提交文件顯示，微軟公司已提出補救措施，以期690億元收購動視暴雪能獲得歐盟反壟斷批准。歐盟競爭執法機構沒有提供符合其政策的細節，將在5月22日做出決定之前徵求競爭對手和客戶的意見反饋。微軟最近幾周與3家公司簽署協議，讓「使命召喚」在它們的平台上架。

煞車漏油 福特召回150萬輛

福特汽車將在全美召回超過150萬輛車，修復洩漏的煞車軟管和可能斷裂的雨刷臂。煞車軟管涉及近130萬輛2013年至2018年的福特Fusion和林肯MKX中型汽車。前煞車軟管可能會破裂並洩漏剎車液，將會增加煞車踏板踩踏力道並使停車距離更長。雨刷臂則涉及22.2萬輛F-150皮卡。

工廠生產微升0.1% 優於預期

美國2月工廠生產小幅上升，產出強於之前預期，但製造業在利率上升的壓力下繼續苦苦掙扎。Fed表示，上月製造業產出成長0.1%。經濟學家之前預測工廠生產將下降0.2%。1月數據由前值成長1.0%向上修正至1.3%。2月造業產出同比下降1.0%。