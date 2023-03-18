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矽谷銀行母公司 申請破產保護

財經新聞組／綜合報導

上周被接管的矽谷銀行母公司正式申請第11章破產保護，SVB Financial Group及其CEO和財務長本周成為集體訴訟的目標，該訴訟聲稱該公司沒有披露未來升息對其業務可能帶來的風險。

SVB Financial Group在被聯邦存款保險公司(FDIC)接管後不再與矽谷銀行有任何關係。它的倒閉是繼2008年華盛頓互惠銀行倒閉後、美國史上第二大銀行倒閉事件。

承接該行的Silicon Valley Bridge Bank在FDIC的管轄下經營，不包括在第11章備案中。

SVB Financial Group重組負責人柯斯圖洛斯(William Kosturos)發表聲明表示：「第11章程序將使SVB Financial Group能夠在評估其寶貴業務和資產的戰略選擇時保值，尤其是SVB Capital和SVB Securities。」

接受監管的經紀自營商SVB Securities和基金風險投資和私人信貸基金平台SVB Capital及其普通合夥人實體，都不包括在第11章備案中，繼續正常運作。

SVB Financial Group的融資債務大約有總額33億元的無擔保票據本金。目前沒有針對SVB Capital或SVB Securities的訴訟。SVB Financial Group還擁有37億元的已發行優先股。

SVB Financial Group認為該集團仍擁有大約22億元的流動資金。這家總部位於加州聖克拉拉的公司表示，它還有其他有價值的投資證券帳戶和其他正在探索戰略選擇的資產。

矽谷銀行12日的倒閉和2天後紐約的Signature Bank倒閉，讓人們想起金融危機讓美國陷入2007-2009年大衰退的不堪回憶。

聯邦政府周末決心恢復公眾對銀行系統的信心，採取行動保護所有銀行存款，即使存款額度超過FDIC對每個個人帳戶25萬元的保險限額。

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