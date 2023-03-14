抱現金勝過買股？美散戶改買定存、貨幣市場基金

美國散戶投資人減少對股票的曝險，把錢移向現金和其他類似投資。（路透）

華爾街日報報導，美國許多散戶投資 人減少對股票 的曝險，把錢移向現金和其他類似投資。

這是因為貨幣市場基金、高利率儲蓄帳戶、定存和短期國庫券提供3%-5%的利率，相較之下，史坦普500指數的股息殖利率 約1.7%。

家住賓州的27歲會計師希波聽從TikTok財經領域網紅的建議—現金和類現金基金提供十多年來最高殖利率—將資金轉移到高利率儲蓄帳戶和穩健價值保本基金，以防範可能在股市遭遇的潛在損失。希波表示，「明知美股要跌，何必繼續投入」，他想等股票變得較便宜時再戰股市。

這些散戶的行為與過去十年大不相同，當時因為現金的報酬率微薄，許多人進入股市，尤其愛買成長快的科技股。

美國聯準會和美國投資公司協會的數據顯示，貨幣市場基金裡的零售資產徘徊在創紀錄高點附近。這些基金投資於包括國庫券和商業票據在內的短債證券。另外，證券數據服務業者CUSIP Global Services數據顯示，短期定存的需求已升至2008年金融危機以來最高水準。

相較下，去年聯準會升息以來，投資人紛紛逃離股票基金。根據Refinitiv Lipper，去年初至今，他們從美股共同基金和ETF撤資1000億美元以上。這些基金已連續九周資金外流，是2016年夏季以來持續前間最長的一次。

晨星公司投資組合策略師Amy Arnott表示，對於投資人而言，將過多資金轉向現金的風險是可能錯過股市的反彈。