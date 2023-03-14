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高盛改口 估Fed 3月不升息

編譯葉亭均、陳苓、記者楊筱筠╱綜合報導
高盛集團分析師預期聯準會3月不會升息。（路透）
高盛集團分析師預期聯準會3月不會升息。（路透）

彭博資訊報導，美國聯準會（Fed）主席鮑爾不到一周前才敞開加速升息的大門，如今矽谷銀行、Signature Bank接連倒閉，擾亂了Fed升息路徑。高盛集團分析師表示，他們不再預期Fed在3月22日的會議將升息，理由是「銀行體系近期承受壓力」。

高盛經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）報告寫到，他原先估計下周將升息1碼，如今撤回，並稱3月之後的利率路徑出現「相當大的不確定性」。

Fed成立新的緊急機構，允許銀行以一年為期，抵押一系列的高品質資產換取現金。監管單位也保證矽谷銀行的未保險存戶可獲全額擔保，並透過Fed貼現窗口放寬借貸條件。海濟斯認為，這些措施應能提供「大量流動性給面臨存款外流的銀行，並提升存戶信心」。

高盛原先預期3月升息1碼，現在預期不會升息；不過，高盛對5、6、7月分別升息1碼的預期不變，預期這波升息周期的最高利率達5.25%至5.5%。

另外，摩根大通首席美國經濟學家裴洛里（Michael Feroli）在報告中表示，繼續預期Fed在下周的會議上升息1碼，甚至在銀行業出現問題之前，他就認為，升息2碼是不智之舉，如今仍然認為如此。

星展集團也發布報告指出，有信心看美國和全球金融體系足夠緩衝來應對矽谷銀行倒閉帶來的損失或擴散效應，全球監管機構和金融機構也擁有廣泛的干預工具，藉以防止發生系統性風險，惟市場對Fed升息幅度預期降至1碼，因為「金融穩定一定優於通膨擔憂」。

亞洲13日的交易顯示，投資人押注Fed將選擇更小幅度的升息，在金融壓力的疑慮與其降低通膨的目標之間求取平衡。

美國資深財政部官員12日向記者表示，若干機構的情況看來與矽谷銀行或是遭接管的Signature Bank有些類似。澳盛銀行集團13日報告寫到，矽谷銀行垮台的全面後果，可能要一些時間才會明朗，市場最擔心的是蔓延風險、風險情緒惡化、潛在的更廣泛金融危機。

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