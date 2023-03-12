SVB破產 中國部分創投投資與新創業者「斷奶」

美國矽谷銀行（SVB）上周突然破產。（路透）

矽谷銀行 （SVB ）破產，使中國多家創投基金及新創科技企業陷入資金「斷奶」困境，因為SVB一直是一些美、中兩地相關業者之間的資金橋樑。SVB與上海浦東開發銀行的合資企業將何去何從也備受質疑。

業內人士表示，美國的創投公司在將資金輸往中國之前，通常先將資金先存在SVB，是連接兩地資金鏈的要角。SVB於10日突然倒閉，使創投公司在中國的主管來不及從SVB提出存款。中國多家創投資 金公司表示，他們所投資的一些新創企業也面臨無法提出存款的問題。

在美、中兩地皆有業務的中國生技公司，更與SVB往來密切。在香港上市的十多家科技與生命科學公司都以SVB為主要往來銀行，原本將用作長期臨床發展計畫的資金可能無法動用。

例如癌症治療開發業者再鼎實驗室在上海及舊金山都設有辦事處，表示該公司有「區區」2,300萬美元被卡在SVB。

SVB與浦發銀行的合資企業與SVB財務分立，總資產達人民幣210億元（30.3億美元）。上海金監單位已召開緊急會議討論此一問題。SVB倒閉，意味SVB將不能再成為合資企業的大股東，浦發銀行將能吃下SVB的股權（50%），但浦發未必會接盤。