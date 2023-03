直播搶答遊戲 前路不好走

直播遊戲軟體HQ Trivia翻轉了喜劇演員羅戈夫斯基的人生。(取材自Instagram)

2017年直播遊戲軟體HQ Trivia正在籌備,當時已在紐約辛苦演出10年之久的喜劇演員羅戈夫斯基(Scott Rogowsky)應徵線上問答節目主持人,想也沒想到,這個工作機會會翻轉他的人生。

羅戈夫斯基被錄取了,上工後不久,這款「手機 上的現場遊戲節目」瞬間暴紅,尖峰時段有數以百萬計包括名人在內的用戶同一時間打開程式搶答一連串問題,有獎金可拿。HQ Trivia由6秒短片製作程式Vine的創辦人開發,Vine被推特(Twitter)收購後已關閉。

HQ Trivia結合行動遊戲、現場視頻和電視製作的最佳元素,讓人們可在家裡、酒吧或任何地方上線參與活動。

快速竄紅 一度驚艷世人

HQ Trivia快速竄紅, 羅戈夫斯基在CNN談論HQ Trivia興衰的新紀錄片「Glitch: The Rise & Fall of HQ Trivia」中提到,短短六個月,這款應用程式價值從零暴增到1億美元,超級盃 足球賽(Super Bowl)上門登廣告,時代廣場處處可見HQ Trivia廣告,羅戈夫斯基說他走在街上總有人向前要求拍照。

然而,來匆匆、去也匆匆,HQ Trivia以同樣快的速度崩潰,最終因內部衝突、高管變動以及公司靈魂人物創辦人克羅爾(Colin Kroll)2018年底猝死而化為泡影。

公司倒閉三年後,HQ Trivia遊戲的影響力猶在,其他公司隨即如法炮製,試著在數位環境下吸引大量觀眾共同參與活動,但似乎也都很難持久。

HQ Trivia風行時,人們每天兩次、持續30分鐘上線參與現場搶答或者旁觀,同一時間看著其中一人、或若干人答對問題而收到可能是天文數字的獎金;獎金有時高達25萬美元、有時只有區區11美元。

羅戈夫斯基有著超凡而古怪的魅力,成為備受喜愛的「測驗爹地」(Quiz Daddy),並在科技領域最熱門新事物排行榜名列前茅;截至2018年3月,每個問答單元都吸引230多萬用戶。

幕前風光 幕後暗潮洶湧

羅戈夫斯基搶盡鋒頭,猶如公司代言人,讓HQ Trivia 聯合創辦人尤蘇波夫(Rus Yusupov)心生嫉妒,兩人關係一天比一天緊張;又據說,尤蘇波夫和克羅爾因願景不同而發生衝突,此外,據稱克羅爾經營Vine 時行為太過激進,一些投資者望而卻步。

不僅如此,技術問題也成為障礙。隨著使用人數快速增加,這款搶答程式越來越容易故障,用戶大呼受不了;有些玩家聲稱從未收到獎金,有些人開始覺得無聊沒意思,於是,使用量下降。

就在克羅爾被發現死在紐約公寓將近三個月後,羅戈夫斯基 2019 年 3 月離職,目前在洛杉磯經營一家二手服裝店。

曾紅遍半邊天的這款應用程式2020年2月正式關閉,落幕時仍不失風趣,傳出一則手機神秘通知給玩家們稱「HQ活著。開個玩笑。我們將無限期停播。」

BeReal接棒? 用戶也正減少

HQ Trivia下台一鞠躬後,其他科技業者近年競相推出類似服務,但成功不易。

臉書(Facebook ) 2018年在美國推出遊戲節目平台,隔年就取消;抖音(TikTok)最近推出現場問答節目,採多輪搶答、有現場主持人、也有現金獎勵,鼓勵企業善用這款程式進行群體互動。

猜字遊戲軟體Wordle去年也像HQ Trivia一樣在線上快速傳播,用戶每天有6次機會可猜測由五個字母組成的一個單詞,可在社群媒體 上發布、分享。Wordle 創辦人說,這款應用程式可創造「共享體驗」,疫情期間彼此隔離下更受歡迎;Wordle用戶不必同一時間上線,這一點與HQ Trivia不同。

BeReal不是問答遊戲,卻可能是持續最久的HQ Trivia後繼者;這是社群應用程式,所有用戶要在一天中特定時間停止手邊工作自拍,跟HQ Trivia 一樣都試著讓所有人在同一時間做同一件事。但據報導, BeReal用戶也正在減少。

在CNN製作的新紀錄片中,遊戲節目專書「Truth and Coincidences: Game shows in truth and fiction」作者麥莉 (Mike Miley) 談到, 除了現場直播的體育賽事或奧斯卡頒獎典禮,很少有現場直播活動能讓人們真正交流,各個遊戲節目挖空心思、想方設法抓住人們的想像力,HQ Trivia 以獨特方式做到,前所未有。