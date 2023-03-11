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是否支持升息2碼？Fed鴿派高層態度轉為開放

編譯黃淑玲／綜合外電
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）。（路透）
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）。（路透）

美國聯準會（Fed）高層官員、里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）周五（10日）接受英國金融時報（FT）訪問表示，面對超乎預期的強勁經濟數據，他現在對於Fed即將到來的利率會議是否升息2碼，「持開放態度」。巴爾金先前鼓吹升息1碼，如今立場轉為不確定。

聯準會的利率會議將在本月21日與22日召開，依規定，周五是聯準會官員會還能對外發表公開談話的最後一天。巴爾金說，剛發布的美國2月就業數字，強弱互見，「需求減速的跡象不多，但卻有很強的供給正常化訊息。」巴爾金今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權。

美國2月就業成長較預期更強，但薪資漲幅減緩，失業率仍微增。

芝加哥商品交易所集團（CME）最新分析則是指出，過去24小時裡，市場對聯準會3月會議後要回復升息2碼的預期，已在快速下滑，主要是矽谷銀行（SVB）爆出財務危機，且由監管機關接管。

對於矽谷銀行倒閉對Fed利率決策的潛在衝擊，巴爾金說，他主要關注經濟需求，金融穩定「可能有，也可能沒有影響。」

明年會有FOMC投票權的巴爾金，反對Fed這波執行緊縮政策要設下利率「升幅上限」的看法。他強調，「直到通膨獲得控制之前，我都將持續因應。」

利率 聯準會 矽谷銀行

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