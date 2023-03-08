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道指挫575點 回吐今年漲幅

財經新聞組／綜合報導

Fed主席鮑爾發表評論指稱利率可能需要更高更久，加劇人們對Fed下次政策會議可能更大幅度升息的擔憂，美股大幅下挫。

道瓊工業平均指數跌574.98點或1.72%收3萬2856.46點。史坦普500指數跌62.05點或1.53%收3986.37點。那斯達克綜合指數跌145.4點或1.25%收1萬1530.33點。

2年期國債殖利率躍升至2007年以來最高水平5%。道指2023年跌至負值，跌約0.9%。史指和那指今年分別漲約3.8%和10.2%。

鮑爾在參議院聽證會表示，「最新經濟數據強於預期，代表最終利率水平可能高於之前預期。」「如果整體數據顯示有必要加快收緊政策，我們將準備加快升息步伐。」

他的評論顯示，Fed可能會考慮在3月21日至22日的下次政策會議上升息幅度大於上月的1碼(25個基點)。

銀行股領跌，因為投資人擔心進一步升息將使經濟陷入衰退。富國銀行下跌4.7%。美國商銀、高盛和摩根大通分別下跌約3%。大型科技股也暴跌，蘋果、Alphabet和微軟下跌至少1%。

司法部起訴阻止JetBlue收購Spirit Airlines後，航空股逆勢走升。聯合航空漲2.99%。達美和美國航空分別漲1.59%和1.49%。

升息 殖利率 指數

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