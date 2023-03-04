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美薪資性別差異20年幾乎不變 女收入僅男82%

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美薪資性別差異20年幾乎不變 女收入僅男82%

中央社／華盛頓4日專電
儘管性別平等概念逐步抬頭，但一項民調顯示，2022年美國女性的平均薪酬僅男性的82%，這項差距在20年來幾乎沒有縮小，隨著年齡增長，男女薪資差異還逐步擴大。示意圖。（本報資料照片）
儘管性別平等概念逐步抬頭，但一項民調顯示，2022年美國女性的平均薪酬僅男性的82%，這項差距在20年來幾乎沒有縮小，隨著年齡增長，男女薪資差異還逐步擴大。示意圖。（本報資料照片）

儘管性別平等概念逐步抬頭，但一項民調顯示，2022年美國女性的平均薪酬僅男性的82%，這項差距在20年來幾乎沒有縮小，隨著年齡增長，男女薪資差異還逐步擴大。

皮尤研究中心（Pew Research Center）日前公布最新男女薪資調查。

這項調查顯示，過去20年裡，美國的性別薪資差距幾乎停滯，沒有縮小。2022年，美國男性每賺取1美元，女性通常賺取82美分，這與2002年大致相同，當時男性每賺取1美元，女性賺取80美分。不過相較於1982年的女性僅賺取65美分，有相當進展。

報告指出，女性在職場生涯開始時，通常與男性工資接近，但隨著年齡增長與工作發展，女性會逐漸失去優勢。

調查顯示，2022年，25到34歲女性薪資約為同齡男性的92%；但35至44歲女性以及45至54歲女性僅同齡男性的83%；到55至64歲族群，比例更下降到79%。

另一個因素是生育。與家中沒有小孩的同齡女性相比，25到44歲的母親加入勞動市場的可能性較低，且就業時的每週工時也往往更少，這可能會減少母親的收入。但就男性而言，與家中沒有小孩的男性相比，父親更可能進入勞動市場，且工時可能更長，「父親薪資溢價」（atherhood wage premium）往往會擴大性別工資差異。

此外，家庭需求也會影響女性與男性從事的工作類型，導致職業上的性別差異。對女性的區別對待，包括性別陳規與歧視也可能發揮相當作用，種族與族裔也會帶來影響。

就業 民調 歧視

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