我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

消費縮手 非必需品買氣弱

財經新聞組／綜合報導
零售股財報顯示衰退早已開始。（歐新社）
零售股財報顯示衰退早已開始。（歐新社）

美國經濟衰退正從預期慢慢轉為事實。至少從零售業者的財報來看，美國人的日常消費已經進入了衰退模式。

最明顯的是對服裝和電子產品等非必需品的消費在最近幾個月不斷減少，食品雜貨等非必需品消費則相對穩定。

零售業分析師和高層都表示，物價上漲、就業市場的變化和股市的低迷，降低了美國消費者的購物熱情。為了應對居高不下的通貨膨脹，美國人正變得越來越節儉。

以銷售電子產品為主百思買上季財報難看。截至1月28日當季銷售額同比下降近10%，主要是由於消費者在電腦、手機、電器等產品上的消費意願降低。該公司預計今年同店銷售還會再下降3%至6%。

相較之下，沃爾瑪表示，隨著更多人為了省錢在家自炊，食品和飲料類別已經成了沃爾瑪銷售成長的重要推動力。

勞工統計局的最新數據顯示，1月雜貨店和超市的食品價格較上年同期成長11.3%。

好市多也在財報中指出，消費者現在會採購更多食品和其他必需品，遠離昂貴的大件商品，影響了它的銷售額增長。

而且即使願意買非必需品，也更偏好便宜貨，就連中產階級也一樣。

沃爾瑪表示，它的客群裡已有「越來越多高收入人群」。專門銷售折扣商品的TJX Co.和Burlington Stores Inc去年銷量持續穩定成長。

全美最大的超市克羅格財報顯示，旗下自有品牌產品的銷售成長10%。自有品牌通常比全國性品牌更便宜。

不過，從整體的零售支出來看，經濟仍具韌性。商務部數據指出，受消費者在車輛、家具、服裝和外出就餐上支出的推動，1月零售支出經季節性調整後較上月成長3%。密西根大學消費者信心指數顯示，隨著通膨降溫，近幾個月消費者的購買欲正從去年夏天的低點回升。

沃爾瑪 零售業 好市多

上一則

漢莎航空轉盈 重金買飛機

下一則

股債同步下跌 現金成避風港

延伸閱讀

通膨持續 7成5美國人指望退稅補貼家庭支出

通膨持續 7成5美國人指望退稅補貼家庭支出
營收欠佳 華府市中心沃爾瑪月底熄燈

營收欠佳 華府市中心沃爾瑪月底熄燈
平價當道 沃爾瑪今年財測保守

平價當道 沃爾瑪今年財測保守
沃爾瑪、家得寶展望均憂 拖累美股期指擴大跌幅

沃爾瑪、家得寶展望均憂 拖累美股期指擴大跌幅

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠