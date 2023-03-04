消費縮手 非必需品買氣弱

零售股財報顯示衰退早已開始。（歐新社）

美國經濟衰退正從預期慢慢轉為事實。至少從零售業 者的財報來看，美國人的日常消費已經進入了衰退模式。

最明顯的是對服裝和電子產品等非必需品的消費在最近幾個月不斷減少，食品雜貨等非必需品消費則相對穩定。

零售業分析師和高層都表示，物價上漲、就業市場的變化和股市的低迷，降低了美國消費者的購物熱情。為了應對居高不下的通貨膨脹，美國人正變得越來越節儉。

以銷售電子產品為主百思買上季財報難看。截至1月28日當季銷售額同比下降近10%，主要是由於消費者在電腦、手機、電器等產品上的消費意願降低。該公司預計今年同店銷售還會再下降3%至6%。

相較之下，沃爾瑪 表示，隨著更多人為了省錢在家自炊，食品和飲料類別已經成了沃爾瑪銷售成長的重要推動力。

勞工統計局的最新數據顯示，1月雜貨店和超市的食品價格較上年同期成長11.3%。

好市多 也在財報中指出，消費者現在會採購更多食品和其他必需品，遠離昂貴的大件商品，影響了它的銷售額增長。

而且即使願意買非必需品，也更偏好便宜貨，就連中產階級也一樣。

沃爾瑪表示，它的客群裡已有「越來越多高收入人群」。專門銷售折扣商品的TJX Co.和Burlington Stores Inc去年銷量持續穩定成長。

全美最大的超市克羅格財報顯示，旗下自有品牌產品的銷售成長10%。自有品牌通常比全國性品牌更便宜。

不過，從整體的零售支出來看，經濟仍具韌性。商務部數據指出，受消費者在車輛、家具、服裝和外出就餐上支出的推動，1月零售支出經季節性調整後較上月成長3%。密西根大學消費者信心指數顯示，隨著通膨降溫，近幾個月消費者的購買欲正從去年夏天的低點回升。