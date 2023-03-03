戴爾財測悲觀 引發需求持續低迷擔憂 股價盤後重挫近3%

戴爾本季與全年財測都令人失望，引發市場憂心電腦和辦公室設備需求持續低迷。（路透）

電腦設備製造商戴爾科技集團（Dell）上季營收 和獲利均優於預期，但本季和全年財測卻都令人失望，引發市場憂心電腦和辦公室設備需求持續低迷，戴爾股價盤後下跌近3%。

戴爾2日美股盤後公布，止於2月3日的年度第4季（上季）營收年減11%至250億美元，經調整後每股盈餘1.80美元，均優於預期。

戴爾投資人關係資深副總裁威廉姆斯表示，上季財報優於預期的主因是電腦基礎設施需求強勁。戴爾包括伺服器、儲存裝置及網路硬體的基礎設施解決方案部門（ISG）上季營收增加7%至99億美元，優於華爾街預估。

戴爾個人電腦（PC）業務的客戶解決方案部門（CSG），上季營收滑落23%至134億美元，但高於分析師 預測。其中，上季商務PC營收減少17%、消費用PC銳減40%。

不過，戴爾預測，本季每股盈餘為0.8美元、或加減0.15美元，不如分析師預測的1.25美元。

戴爾財務長史威特（Tom Sweet）說，戴爾預測截至4月30日的本季營收將「季節性地低於平均」，季比減幅介於17~21%。巴隆金融周刊（Barron's）指出，若以戴爾預估減幅區間的中位數計算，本季營收將滑落至207.5億美元，低於市場預期。戴爾也預期，匯率 本季將造成約3個百分點的不利影響。

史威特還說，基礎設施解決方案部門本季營收的季減幅預估將為20%~30%區間的中間，PC業務營收季減幅將為10%~20%區間的中間。史威特將在今年度第2季結束時退休，由資深副總裁麥吉爾（Yvonne McGill）接任。

戴爾也預測，全年度（今年2月初~明年1月底）營收將減少12%~18%，減幅比分析師平均預測的9.6%大，每股盈餘為5.3美元、加減0.3美元，也不如分析師預期。

戴爾共同營運長惠頓（Chuck Whitten）表示：「PC和伺服器的基本需求依然疲弱，而我們正看到跡象顯示，客戶改變數據儲存行為。我們看到銷售周期拉長、對儲存支出更謹慎，超級大客戶買氣雖強，卻被中小型企業的下滑所抵銷。」