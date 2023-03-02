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美股大跌後回穩 但短期三利空將把逢低承接客嚇出場

編譯湯淑君／綜合外電
美股跌勢近日趨緩，但分析師認為，短線仍面臨三利空，近日逢低承接的投資人可能再度被逼出場。（美聯社）
美股跌勢近日趨緩，但分析師認為，短線仍面臨三利空，近日逢低承接的投資人可能再度被逼出場。（美聯社）

美股史坦普500指數2月躍上今年高峰，但截至上周五已回跌將近6%，本周在高於3,900點的價位回穩。後市怎麼看？

最近驅動美股下挫的主因是一連串經濟強得超出預期，以致市場如今認為聯準會（Fed）為了壓制頑強不屈的通膨，利率勢必升得更高、更久，美債殖利率於是再度竄升，削弱股票投資吸引力。

然而，投資人本周在史坦普500指數眼看就要回測關鍵價位時紛紛進場買進，買盤湧入讓指數在3,900點出頭的價位有強力支撐。守住此價位，讓史坦普500指數維持從去年10月低點翻揚的上漲格局；萬一跌破這重要關卡，那麼「上漲趨勢」可能轉變成新一波「下跌趨勢」。

此外，目前的價位恰好也在200日移動均線附近，在此價位穩住陣腳，意味買方以符合更長期均價的價位提供指數支撐。

然而，自去年初美股跌入空頭市場以來，史坦普500指數已數度跌破200日移動均線，導致滾動均線每況愈下。那似乎顯示，在華爾街不斷評估企業獲利和經濟成長動能轉弱的同時，市場氣氛愈來愈悲觀。

巴隆周刊（Barron's）報導，三大因素可能再次讓史坦普500指數跌破支撐，最近進場撿便宜的投資人，可能很快又會被迫棄股出場。

一，盈餘下修利空

這是短期內一大利空因素。利率走高侵蝕經濟成長和企業獲利，尤其企業獲利展望對投資人至關重要。

去年來，每回史坦普500指數短暫躍起後又不支趴倒，往往與分析師即將大砍盈餘預測的展望脫不了關係。現在，隨著美國經濟烏雲逐漸密布，分析師往後下修盈餘預測之聲料將不絕於耳，可能在估值仍堪稱昂貴的市場引爆新一波賣壓。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森說：「去年的型態顯示，3月股票估值反映新一輪下修的風險很高。」

二，利率續揚利空

美債殖利率已從最近的低點躍升，但股價或許尚未充分反映這個利空因素；股票估值通常隨利率走高而降低，減損未來獲利的價值。

此刻，考量利率水準，史坦普500指數的總預期本益比似乎還在歷史高檔。

三，美元升值利空

利率走高也可能意味美元走強。一旦美國固定收益投資工具變得更吸引人，全球投資人傾向買美元，進而推升美元。

自2月初以來，美元兌一籃貨幣已止跌回穩，如今盤旋在高於近期低點的價位。如果美元重拾升勢，那預示美國企業的海外營收兌換回美元的價值縮水，對盈餘展望形成另一股威脅。

威爾森說：「如果利率和美元持續走高，我們認為，美股這些關鍵支撐價位將迅速失守，空方勢力再度占上風。」

結論是，無論從什麼角度來看，美股近期展望都沒有樂觀的理由。

殖利率 指數 史坦普500

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