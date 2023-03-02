Meta搶攻虛擬實境 將推AR眼鏡

臉書母公司Meta公布未來四年的虛擬實境／擴增實境（VR/AR）產品藍圖。（歐新社）

科技媒體The Verge報導，臉書母公司Meta 28日公布未來四年的虛擬實境／擴增實境（VR /AR）產品藍圖；三星 電子也正在規劃混合實境（MR）產品，象徵相關領域已成兵家必爭之地。

Meta計畫在2025年發表該公司首款附有顯示器的智慧眼鏡，搭配對應控制的智慧手表。該公司也預計在2027年推第一副成熟的AR眼鏡，執行長祖克柏預測，這款眼鏡終將像手機 一樣普及。

Meta對實境實驗室部門的數千名主管公布相關細節，這意味著該公司儘管已遭逢一連串挫敗，和正在削減成本，仍打算持續投資消費性電子硬體。

在VR藍圖方面，Meta定今年稍晚發表的旗艦款Quest 3頭戴裝置，是前一代的兩倍薄、效能至少增強一倍，且售價僅由400美元小幅上漲。在AR方面，Meta則希望用戶能配戴AR眼鏡一整天，作為智慧手機的替代品。

該公司AR副總西梅爾公布了2027年前的產品藍圖，首先將在今年秋季發表第二代配有Meta鏡頭的智慧眼鏡；接著在2025年，第三代的AR眼鏡將配備稱為「viewfinder」的顯示幕，可閱讀所收到的訊息、掃描QR code，及即時翻譯其他語言。這副眼鏡將配有搭載神經介面的手表，可透過手勢操控眼鏡。

另外，三星電子正在為所謂MR裝置產品制定藍圖，切入許多科技巨擘視為未來成長關鍵的領域。CNBC報導，三星電子執行副總裁喬梅特（Patrick Chomet）在巴塞隆納世界通訊大會（MWC）上受訪時表示，該公司正在規劃MR產品的藍圖，但不願透露產品可能的具體細節。他同時強調三星與Google、美國晶片廠高通（Qualcomm）在2月宣布將攜手打造MR / XR（延展實境）平台的計畫。