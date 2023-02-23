美債殖利率 攀今年高點

美國公債殖利率創今年新高，此時市場愈發預期聯準會（Fed）將進一步升息。（美聯社）

美國公債市場21日延續跌勢，5年期和10年期公債殖利率 都創今年新高，此時市場日益強化預期聯準會 （Fed）將進一步升息 ，貨幣政策緊縮周期遠未結束。

美國5年期和10年期公債殖利率刷新今年高點，其中5年期公債殖利率突破4%，跳增多達15個基點至4.18%，為去年11月10日來最高，各種期限的債券殖利率跳躍增至少10個基點。

交換合約顯示市場堅定認為聯準會將繼續升息，預料3月、5月與6月各升息1碼。利率期貨顯示，市場預期聯邦資金利率將在6月攀升至5.3％左右。聯準會目前基準利率為4.5%至4.75%。

市場激進押注升息路徑，也拖累美股下跌，道瓊指數21日已回吐今年迄今的所有漲幅，標普500指數也吐回本月來漲幅。

LPL Financial首席經濟分析師羅奇（Jeffrey Roach）表示：「隨著服務需求在2月攀升，美國經濟正在找尋其平衡狀態。吃緊的就業市場與具有韌性的消費者需求可能促使聯準會維持升息行動直到夏季。直到市場與央行官員對於預期升息路徑獲得一致看法前，投資人應預期市場會波動。」

美國10年期公債殖利率21日上揚多達14個基點至3.96%，在服務業與製造業採購經理人指數（PMI）高於預期之後應聲上漲拉高。英國製造業與服務業PMI意外上揚，也在21日稍早拉高歐洲地區的公債殖利率。但也有人警告債券投資人過度押注聯準會的緊縮程度。