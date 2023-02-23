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佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

財經簡訊

財經新聞組／整理

Stellantis全年業績創新高

汽車製造商Stellantis去年業績創紀錄，淨利增加26%至168億歐元或179億美元，全球電池和電動車銷量年增41%。在「強勁的定價、有利的車系產品和積極的外匯」支持下，營收成長18%至1796億歐元。2022年電池和電動車(BEV)銷量為28.8萬輛，已上市BEV車型有23款。

上周房貸利率觸11月來新高

抵押貸款銀行家協會(MBA)數據顯示，由於債市擔心Fed可能在夏季繼續收緊政策以抑制通膨，上周最熱門的房貸平均利率上升至去年11月以來的最高水平。截至2月17日當周，30年期固定利率房貸款平均合約利率躍升23個基點至6.62%。購屋貸款申請較前周下降18.1%至1995年來最低水平。

莫德納與企業合作基因療法

莫德納(Moderna Inc)已與私營企業Life Edit Therapeutics Inc簽署合作協議，共同發現和開發mRNA基因編輯療法。將應用Life Edit的各種新技術集合，根據其研發新冠疫苗背後的mRNA平台進行基因編輯，合作開展由莫德納資助的研究和臨床前研究，以開發針對一些最具挑戰性遺傳疾病的治療方法。

Nikola明年配置其自駕系統

Nikola將從明年年底開始為其電動重型卡車提供先進的駕駛員輔助系統。該系統由Plus製造並稱為PlusDrive，類似特斯拉、通用汽車和福特汽車等車提供的免手持高速公路駕駛系統，但人類駕駛員必須在場並專注路況。除此之外，該系統還能在非高速公路情境下協助人類司機倒車。

布拉德力主擴大升息戰通膨

聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)有信心能夠戰勝通膨，並主張加快這場戰鬥的步伐。他表示，現在採取更激進的升息將使制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)有更好的機會來降低通膨。並認為「我們很有可能在2023年擊敗通膨」，而不會造成經濟衰退。

Target投資1億元加速電商

目標百貨(Target)斥資1億元建立一個更大的供應鏈中心網絡，以加快並降低線上訂單的交貨成本。計畫到2026年1月底至少擁有15個分揀中心。在總部明尼亞波利斯測試這個概念後，已開設另外9處。這次擴張還將增加的員工隊伍。每個分揀中心平均有100多個職位。

利率 貸款 莫德納

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