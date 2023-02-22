家得寶上季營收未達標

截至1月29日當季，家得寶銷售額為358.3億元，較去年同期的357.2億元成長0.3%，低於預期的359.7億元。淨利33.6億元，合每股3.3元，也較去年同期的33.5億元或每股3.21元高出0.3%。預計今年銷售額和可比銷售額將大致持平。營業獲利率約14.5%，攤薄後每股獲利將下降中個位數百分比。

微軟 與任天堂達十年協議

微軟和任天堂正式達成10年協議，將「使命召喚」(Call of Duty)導入任天堂平台，以消除人們對這款熱門遊戲成為Xbox獨占遊戲的擔憂。微軟去年12月作出這項承諾，但具體結果取決於其690億元收購「使命召喚」發行商動視暴雪的交易能否順利進行。

高盛估ECB今年升息 3次

高盛預計歐洲央行(ECB)今年將升息三次，將最終利率從之前估計的3.25%調升至3.5%。除了3月升息50基點和5月升息25基點外，還預計6月再升息25基點。ECB理事會成員施納貝爾(Isabel Schnabel)和法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)的鷹派評論是改變預期的主因。

騰訊擬代理Meta VR頭盔

知情人士表示，騰訊控股正與Meta Platforms Inc就在中國經銷其Meta Quest系列虛擬實境(VR)頭盔進行談判。消息人士透露，騰訊與Meta之間的談判從去年就開始，最近幾個月一直在繼續，並補充說談判仍處於初期階段，細節尚未達成一致。騰訊去年原擬自行開發VR設備，但決定喊停。

默克新冠藥丸效果有限

默克公司表示，其新冠藥丸無法有效降低與同一家庭中感染者接觸者的感染風險。這種又稱molnupiravir、名為Lagevrio的藥丸已獲美歐批准，用於治療高危新冠病毒患者。後期試驗顯示，與服用安慰劑的參與者相比，接受該藥物治療的參與者患新冠肺炎的可能性降低23.6%，未達目標。

聯航推出1億元永續基金

聯合航空推出一項超過1億元的投資 基金，以支持專注於研究和生產永續航空燃料(SAF)的新創企業。該公司將與加拿大航空、波音、奇異電氣、摩根大通和霍尼韋爾等創始合作夥伴一起，投資這支「聯合航空風險投資永續飛行基金」。