美股最錢線/氧氣即將耗盡 恐葬身死亡區

流動性陰影籠罩美股 ，摩根史坦利警告投資 人不可輕忽風險。

押注美股下跌的摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Mike Wilson)發表最新文章提醒投資人：不要為眼前的反彈所迷惑，熊市還未結束。

在這篇文章中，他將投資人在股市中的行為比擬為攀登珠穆朗瑪峰，即使登頂珠峰能為登山者帶來極高的榮譽，但在登頂前有一片聞名的死亡區，那裡氧氣壓力不足以維持長期生命，最終導致了許多登山者長眠於此。

他說，股市也是如此，「假設瓶裝氧氣是流動性，投資人帶著它進入一個他們知道不應該進入、也活不了多久的領域，投資人若非是自願的，就是身不由已，只能跟隨股價升至令人眼花繚亂的高度。」

威爾森指出，「投資人大多攀爬是出於貪婪，追求最終的頂峰，以為自己能在氧氣不足時不會產生災難性的後果。但氧氣最終會耗盡，那些忽視風險的人往往會付出代價。」

目前美股本益比為18.6倍，而風險溢價(ERP)只有155個基點。威爾森表示，在自2009年開始的由流動性驅動的這波長期牛市中，現在正處於「氧氣」最稀薄的時期。

他指出，自去年10月開始的合理價格和低預期的熊市反彈，已經演變成押注Fed暫停升息 或轉向的投機狂潮，但這種預期最終只會被證明並不會到來。

與此同時，隨著通膨回升，Fed暫停升息的可能性逐漸減退，取而代之的是進一步升息，並反映在市場預期中，最終利率將達到5.25%。

雖然經濟形勢似乎略有改善，但根據美國經濟的負經營槓桿來看，獲利衰退還有很長一段路要走。

在Fed收緊政策的同時，由於其他央行提供的流動性，金融狀況正在繼續放鬆。自去年10月以來，全球貨幣供給額M2增加了驚人的6兆元，為投資人提供了在「死亡區」生存所需的「氧氣」補充。

威爾森說，雖然這種「氧氣供應」可以持續一段更長時間，幫助「登山者」走得比原先預期的更遠，但它也會讓他們誤以為自己比實際更安全，從而導致他們付出沉重代價。

他指出，「美股最近一次上漲始於去年10月，當時的本益比為15倍，ERP也有270基點，是一個相對『安全得多』的地方。」然而，到了12月，隨著本益比回到18倍，ERP下降到225基點，『空氣』又開始變得稀薄。」

然後，「隨著新年的到來，倖存的登山者決定再次嘗試登頂，這次他們選擇一條更加危險的路線，由最投機的股票領頭。」「最新的說法是Fed最終將在2月1日的會議上暫停升息，甚至在下半年開始降息。這就像一針氧氣，突然間，投資者開始更快、更積極地行動，更有信心地談論美國經濟將實現軟著陸。」

威爾森總結指出，「隨著登山者達到更高的水平，現在甚至出現一種『不著陸』的說法。這種情形基本上就是當一個人瀕死時，他開始看到並相信一些其實並不存在的東西。」（財經新聞組）