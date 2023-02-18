經濟衰退滯後 下半年硬著陸

美國商銀策略師表示，美國經濟衰退的延後到來將在今年下半年對美股 造成壓力。他們表示，截至如今為止的韌性經濟意味著利率將在更長時間內保持偏高水平。

由分析師哈奈特(Michael Hartnett)領導的一個團隊預測今年上半年將出現一種被稱為「不著陸」的情景，也就是經濟成長將保持強勁，但Fed 可能會長時間保持強硬立場。他們在16日的報告中寫道，這可能會讓美股在2023年下半年出現「硬著陸」。

本周稍早的美國商銀全球基金經理人調查顯示，大多數專業投資 人不認為2023年的美股反彈會持續下去。最近幾天，Fed官員的鷹派評論以及生產者物價和消費者物價展露出通膨持續上行的壓力，加劇了人們的疑慮。

哈奈特寫道，最近的經濟指標顯示，Fed降低通膨的使命「還沒有完成」。他預計史坦普500指數將在3月8日跌至3800點，較16日收盤價下跌超過7%。史指一直未能突破4200點的上限。

幾位策略師也支持哈奈特更為謹慎的前景。摩根史坦利的威爾森本周表示，在過早定價Fed暫停升息後，美股的拋售時機已經成熟。他預計股指將在春季觸底。包括考烏(Emmanuel Cau)在內的巴克萊銀行策略師也在17日的報告中表示，美股上漲受到粘性通膨的牽制。

根據考烏的說法，技術面和情緒指標已經正常化，「但現在支撐力減弱，但也沒有給出明確的賣出訊號。」

哈奈特在報告中引用EPFR Global數據指出，截至2月15日的一周內，投資人繼續迴避美股，資金流出總額達22億元。另一方面，歐股流入了15億元，而新興市場股票吸引了1億元。

他寫道，債券 流入55億元，美國國債創下2004年以來最好的一年開局。與此同時，美國商銀的私人客戶投入債券的金額創歷史第三高。（財經新聞組）