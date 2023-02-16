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數據比預估強 投資人愈來愈不敢賭Fed今年內將降息

編譯任中原／綜合外電
近來多項經濟數據明顯偏強，顯示美國通膨壓力持久不墜，數月來一直相信聯準會（Fed）今年內將降息的投資人，不得不打退堂鼓。 （路透）
近來多項經濟數據明顯偏強，顯示美國通膨壓力持久不墜，數月來一直相信聯準會（Fed）今年內將降息的投資人，不得不打退堂鼓。 （路透）

美國金融市場投資人數月來一直相信聯準會（Fed）今年內會降息，但現在看到多項經濟數據明顯偏強，顯示通膨壓力持久不墜後，已不得不打退堂鼓。

2月初時，利率期貨市場仍預測今年內Fed至少將降息2碼，但本周市場預期降息1碼與完全不降息的機率，已是「五五波」。TD證券公司全球利率策略主管米斯拉表示，這明確顯示投資人目前對利率動向的預期已經與Fed自己的預測愈來愈近；「Fed是數據取向，而我們已看到數據比預估更強」。

美國14日公布元月消費者物價指數（CPI）報告，顯示通膨下降速度比預期緩慢；15日公布元月零售銷售更比前月激增3%，也遠高於預估。景順美國部門全球市場策略長胡波指出，「本周的數據使市場不得不面對現實」。

前周公布的元月就業報告更是超強。之前市場預期年底時利率為4.4%（4.25%~4.50%），公布後立即上升到4.9%（4.75%~5.0%）。到了2月15日，市場再將今年預估利率頂峰提高到5.25%，而年底時可能的降息幅度已小於1碼。

同時市場對通膨的預期也明顯升高，1年期通膨保護公債（TIPS）顯示的均衡通膨率，已由2.1%大幅上升到2.9%。

這些變化代表市場對利率及通膨的預期，已經與Fed的預測益發接近。

利率 降息 投資

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