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誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

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誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

編譯湯淑君／綜合外電
1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於飯店住宿，乍看下萬物價格齊漲，但至少有五項消費品價格比去年此時便宜許多。（路透）
1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於飯店住宿，乍看下萬物價格齊漲，但至少有五項消費品價格比去年此時便宜許多。（路透）

1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於到飯店住一夜，看來似乎萬物價格齊漲。但財經網站MarketWatch報導，至少有五項高人氣消費者產品價格比一年前便宜，現在買划算多了。

一，智慧型手機

勞工部勞動統計局（BLS）的資料顯示，自2022年1月迄今，智慧手機未經調整的價格下跌23.9%。一部分因素是零售商原先考量供應鏈問題拚命囤貨、推高了價格；一旦貨來了卻發現供應過剩，最後不得不折價求售清庫存。

百思買（Best Buy）網站顯示，現在拿iPhone 12舊機換購iPhone 14，可節省多達1,000美元。

二，電視機

想換螢幕更大的電視嗎？現在或許正是時候。在美國，電視機價格比一年前降了13.2%。和智慧手機一樣，電視機價格降下來，也可能反映價格隨供應鏈問題消退而滑落。

在沃爾瑪（Walmart），一台65吋VIZIO V系列4K UHD液晶智慧型電視機原本賣528美元，現已降到448美元。

三，二手汽車/卡車

市售新車一年來漲價多達5.8%，但二手汽車和卡車價格反而持續下滑。BLS資料顯示，今年1月二手車價格比一年前下跌11.6%；與12月比則跌1.6%，是連續第七個月走下坡，反映汽車製造供應鏈問題改善。

現在，Carvana一部二手車價格1萬美元有找，最低9,590美元就買得到了。

四，電腦和智慧家庭助理

包括電腦、電腦零件和智慧家庭助理在內，資訊科技商品類這一年來降價幅度也很有感，BLS的數據顯示未經調整的價格較一年前跌了6.2%。電腦周邊裝置一年來跌價2.9%。

如今在百思買，購買內建英特爾Pentium Silver處理器、8GB記憶體的15.6吋惠普新筆電，可比一年前節省100美元；若買一台27吋、配備Retina 5K顯示器的蘋果iMac，可省下500美元。

在沃爾瑪買一台Google Nest Hub第二代，只要72美元，一年前要賣100美元。

五，大型家電

隨著房市景氣持續降溫，大型家電買氣也不如一年前熱絡，以致這類產品從去年底假期購物季就已經開始大打折扣。過去一年來，大型家電未經調整的價格已回跌3.9%。

現在在百思買，買一台惠而浦19.7立方英尺不銹鋼法式多門電冰箱，可省250美元。

家得寶（Home Depot）全套樂金QuadWash™不銹鋼洗碗機，價格比去年此時便宜34%。

智慧型手機 供應鏈 汽車

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