馬斯克目標年底前找到接班人 交棒推特執行長職位

馬斯克（Elon Musk）15日透過遠距視訊方式，參與在杜拜舉行的世界政府高峰會。（美聯社）

推特 執行長馬斯克 （Elon Musk）表示，他目標找到繼任者，在接近2023年底時來接掌這家社群媒體 公司。

馬斯克15日透過遠距視訊方式參與在杜拜舉行的世界政府高峰會（World Government Summit），表示他在把推特交棒給新的領導人之前，必須穩定推特的財務。

馬斯克說：「我認為我必須穩定這家組織，確保它的財務是穩健的狀態，並且明確奠定了產品藍圖。」

自從去年10月收購推特後，馬斯克就表明他計劃在某個時間卸任推特執行長，但從未提出具體時程。他曾說過，卸下該職務後，他的優先任務將是以老闆的身分強化推特的工程事務。消息人士透露，馬斯克在去年12月就著手尋找推特執行長繼任人。

馬斯克說：「我推測到今年底，會是個找到某人來接掌這家公司的好時機，因為我認為它到了今年底應該會處於穩定狀態。」

上述談話是51歲的馬斯克在接受阿聯內閣事務部長格伽維視訊訪談所說的。馬斯克也談到他致力於讓推特擺脫錯誤資訊的願景與行動。他表示，他希望推特成為真相的來源，他鼓勵企業、其他執行長和部長們說出真話，即使會招致抨擊。

他說：「招致一些批評沒關係。真的沒那麼糟。我經常在推特上遭到攻擊。我不介意。」被問到他是否會限制自己的小孩使用社群媒體時，馬斯克說：「我沒試過限制我孩子使用社群媒體，但那可能是個錯誤。」

馬斯克在去年12月向推特粉絲發動投票後，承諾辭去推特執行長職位，當時60%的票數支持他下台，主要是擔心他無暇顧及特斯拉的營運。當時馬斯克說，一找到「夠笨的人來接下這職務」，就會卸下推特執行長身分。