蘋果何時推iPhone訂閱服務？他預估最快3月來臨

iPhone的硬體訂閱服務傳出很可能在今年3月或4月問世。（路透）

謠傳中蘋果 公司推出智慧手機iPhone 的硬體訂閱服務傳出很可能在今年3月或4月問世。迄今，蘋果尚未推出這項方案的關卡在於工程問題。

Apple Insider網站指出，根據去年初的報導，蘋果持續推動要把服務模式引入硬體事業中，希望向消費者提供以月費租用iPhone和其他硬體裝置的方案。然而，到2023年，在推出這樣的方案前顯然還需要一段時間。

根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）的說法，蘋果正在推動四項金融科技計畫，其中兩項已經公布，包括先買後付服務Apple Pay Later以及存款帳戶服務Apple Card Savings Account，但蘋果仍在開發分期付款服務Apple Pay Monthly Installments，以及iPhone訂閱方案。

這種訂閱計畫原本要在2021年與iPhone 13、或在2022年與iPhone 14一起推出，但蘋果公司持續處理工程和技術上的問題，這些問題導致計畫進展緩慢並錯失期限。

葛曼表示，iPhone訂閱和Monthly Installments每月分期付款計畫仍在蘋果內部進行中，這也顯示，要推動金融服務所面臨的困難比預期更多，部分原因是蘋果正在構建名為「Project Breakout」的各類金融服務底層平台，該平台包含通常由其他金融服務合作夥伴所處理的查驗、核准與交易歷史。

葛曼說，雖然每月分期付款服務和iPhone訂閱服務在概念上聽起來類似，但卻是不同的，因為訂閱服務的月費，將不會等同於硬體價格分成12個月或24個月的每月分期付費價格，而是取決於用戶所選擇的裝置，而且這些月租費用不必然會讓使用者最終擁有該裝置。

葛曼認為，如果蘋果確實正在推動iPhone的硬體訂閱服務，推出的時間可能會在3月或4月。