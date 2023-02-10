曼哈頓租金 創歷年1月新高

市場需求續強，曼哈頓租金在1月創下歷年新高。（美聯社）

由於強勁的就業 市場和公寓供應有限，曼哈頓 的租金 中位數在1月創下新紀錄。

根據Douglas Elliman和Miller Samuel的報告，租金中位數較上年同期上漲15%至4097元，為歷年1月最高水平。平均租金為5142元，比2022年1月上漲13%。

分析師和房地產專家曾預計，在去年底創紀錄的飆升後，租金將在1月開始下降。但是，即使經濟降溫且金融和科技業大舉裁員，但曼哈頓的租賃需求依然強勁。

房地產評估和研究公司Miller Samuel執行長米勒(Jonathan Miller)說，「看不出市場租金有任何實質下降。」「價格真的只是橫向移動。」

分析師表示，曼哈頓租賃市場的主要驅動力是強勁的就業市場。雖然大型科技業和華爾街銀行的裁員是當前熱門話題，但紐約的整體就業市場和工資成長依然強勁。隨著越來越多員工重返辦公室，更多員工可能也會搬回城市。

1月的新租客較12月激增8%，較2022年1月增加9%，代表即使租金很高，但租戶仍願支付。

與此同時，空置公寓的庫存雖然在上升，但仍然很低。米勒說，上個月可供出租公寓的空置率為2.5%，低於曼哈頓3%的典型水平。

Brown Harris Stevens執行副總裁兼銷售和租賃總經理楊恩(Joshua Young)表示，租賃市場正在上演「雙城記」。

他說，黃金地段市場對全新高質量出租物業的需求強勁，導致頂級公寓供應有限。與此同時，越來越多潛在公寓買家在等待銷售價格下跌之際選擇先行租房，「這些人坐等房價下降。不想在購屋6個月後才發現自己買貴了。」

分析師表示，除非經濟和就業市場失去動能，否則未來幾個月租金不太可能下降太多，甚至根本不會下降。

楊恩指出，「就租賃市場而言，我相信2023年將與2022年一樣強勁。」