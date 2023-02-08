獲利衰退在即 提防熊市陷阱

摩根史坦利表示，投資 人不應相信新一輪牛市正在展開，獲利衰退仍將是美股上漲的主要障礙。

大摩在最新報告中指出，「雖然上周的利空並沒有導致最近的熊市漲勢立即逆轉，但這也不代表新一輪牛市已於去年10月開啟。」

該投行警告，不利因素並未消退，降息 時間可能晚於預期。並點名強勁的勞動市場和強勢美元都是經濟仍能承受更緊縮條件的跡象，Fed仍可能維持高利率 。

此外，大摩表示，史坦普500指數3日每股獲利成長的前瞻性指標轉為負值，凸顯出獲利衰退即將重創股市的一個重要預兆。在過去23年裡，每股獲利負成長只發生過4次，而且每次都伴隨著市場「顯著」下跌。

摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)也重申，投資人應該無視上周Fed利率決議引發的股市反彈，因為美國經濟的「反通膨」(disinflation)過程可能只是「暫時的」。

他在最新報告中寫道，今年前3個月可能代表了「市場的拐點」，第2和第3季可能進入顛簸期，隨後到年底基本面將再次惡化，因為Fed可能會在一段時間內保持高利率。

強勁的勞動市場可能給「軟著陸」的可能澆了一盆冷水。根據柯蘭諾維奇的說法，如果「軟著陸」無法實現，將導致今年的股市贏家出現獲利了結。

在上周非農就業報告超預期重擊市場降息預期後，他預計Fed在3月和5月將各升息25基點，然後長時間將利率維持在高水平。即使整體通膨率有望下降，但預計工資上漲將對企業獲利率構成壓力，可能引發更多裁員活動。

他補充指出：「因此，在這種情況下，通膨下滑並值得慶祝，因為利率處於更加限制性的狀態，Fed將緩慢改變政策路線，除非風險事件迫使利率重置。」